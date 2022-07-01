مروان حمدي أفضل لاعب في الجولة 23 من الدوري المصري

فاز مروان حمدي مهاجم سموحة بجائزة أفضل لاعب في الجولة 23 من الدوري المصري والمقدمة من رابطة الأندية المصرية باختيار الجمهور.

وساهم مروان حمدي بتسجيل هدفين قادا سموحة للفوز على الأهلي بنتيجة 3-2.

وزاحم مروان حمدي، أحمد سيد زيزو في صدارة هدافي الدوري برصيد 12 هدفا.

وأهدر مروان 3 فرص لزيادة غلته التهديفية ضد الأهلي، كما أكمل مراوغتين ناجحتين من أصل 8 في المباراة واستعاد الكرة 7 مرات لصالح الفريق السكندري وارتكب 4 أخطاء.

بإختيــار الجمهور مروان حمدي لاعب الجولة 23 🙌🏻 🔵 #رابطة_الأندية_المحترفة #EPL pic.twitter.com/XH95MUUuPh — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) July 1, 2022

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة من 23 مباراة بفارق الأهداف عن فيوتشر الرابع.

ورفع مروان رصيده من الأهداف في الدوري المصري إلى 25 هدفا سجلها بقمصان مصر للمقاصة ووادي دجلة والزمالك وسموحة.

ويستعد سموحة للقاء كفر الشيخ يوم الثلاثاء المقبل في إطار منافسات دور الـ 16 من كأس مصر 2021-2022.

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