هيثم شعبان: نعاني من الغيابات قبل مواجهة الأهلي.. ووجود سواريس يعقد مهمتنا

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 18:35

كتب : بسام أبو بكر

هيثم شعبان مدرب سيراميكا كليوباترا وشريف دابو لاعب الفريق ضد الأهلي

يعاني بتروجت من غيابات عديدة قبل مواجهة الأهلي ضمن نصف نهائي النسخة الماضية من كأس مصر وفقا لمدربه هيثم شعبان.

ويلعب بتروجت ضد الأهلي، غدا السبت على استاد الأهلي we السلام.

وقال شعبان في تصريحات صحفية: "نعاني من غيابات عديدة ولكن سنبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل ما لدينا، ولعب مباراة قوية ضد النادي الأهلي".

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وأضاف " مواجهة الأهلي في أول مباراة تحت قيادة ريكاردو سواريس تعقد من مهمتنا وتجعلها أكثر صعوبة لرغبة لاعبي المنافس في إثبات ذاتهم أمام المدرب الجديد".

وأعلن الأهلي قبل عدة أيام إتمامه التعاقد مع سواريس لعامين ليخلف بيتسو موسيماني على رأس القيادة الفنية للفريق.

وتابع "في الوقت الذي نعاني فيه من الغيابات، الأهلي استعاد مجموعة كبيرة من لاعبيه المصابين".

واختتم " تابعنا مباراتي الأهلي أمام بيراميدز وسموحة، وعملنا طوال الفترة الماضية على وضع الخطة المناسبة وكيفية خوض اللقاء".

وتغلب الأهلي على بيراميدز في ربع النهائي بهدفين مقابل هدف واحد لكأس مصر موسم 2020 - 2021.

وينتظر الزمالك الفائز من مباراة الأهلي وبتروجت في المباراة النهائية للنسخة الماضية من كأس مصر.

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هيثم شعبان الأهلي بتروجت ريكاردو سواريس
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