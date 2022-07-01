مران الزمالك - انتظام عبد الغني.. ومشاركة ثلاثي الدفاع بصورة طبيعية

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 18:31

كتب : إبراهيم رمضان

محمد عبد الغني - الزمالك

انتظم محمد عبد الغني مدافع الزمالك في تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

وشارك عبد الغني في المران الجماعير اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأصبح المدافع جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات المقبلة.

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وتماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في الكاحل.

وأنهى البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة، قبل أن يشارك في تدريب اليوم بصورة طبيعية.

وفي نفس الوقت شارك الثلاثي حازم إمام وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية لليوم الثاني على التوالي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة المقاولون العرب المقبلة المقرر لها يوم 12 يوليو الجاري في الجولة 24 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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