الفتح السعودي يتعاقد مع أفضل حارس بالدوري الدنماركي

الخميس، 30 يونيو 2022 - 18:46

كتب : FilGoal

جاكوب

سيقود السويدي جاكوب ريين أفضل حارس بالموسم المنقضي من الدوري الدنماركي قائمة نادي الفتح السعودي بالموسم المقبل.

وأعلن نادي الفتح عبر موقعه الرسمي التعاقد مع جاكوب ريين قادما من صفوف أولمبورج الدنماركي في صفقة انتقال حر.

وأوضح النادي السعودي أن جاكوب صاحب الـ28 عاما وقع على عقد لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل.

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الحارس السويدي سيحل محل السلوفاكي ماكسيم كوفال الذي رحل عن صفوف الفتح بعد نهاية عقده بنهاية الموسم المنقضي.

جاكوب ريين قاد ألمبورج لاحتلال المركز الرابع في الموسم المنقضي وحصل على جائزة أفضل حارس في الدوري الدنماركي.

وشارك ريين مع ألمبورج خلال 33 مباراة بالموسم المنقضي واستقبل 46 هدفا وحافظ على شباكه خلال 11 مباراة.

وعلى المستوى الدولي خاض جاكوب 3 مباريات بقميص المنتخب السويدي.

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