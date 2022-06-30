لقطات من مران سواريس الأول في الأهلي.. جلسة مع أفشة وطلب وحضور أسطورة

الخميس، 30 يونيو 2022 - 18:22

كتب : FilGoal

ريكاردو سواريس

عقد ريكاردو سواريس المدير الفني الجديد للأهلي مرانه الأول اليوم الخميس استعدادا للقاء بتروجت في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2020-2021.

ويكشف FilGoal.com أبرز لقطات من مران الأهلي الأول للمدرب البرتغالي.

حضر الأسطورة البرتغالية نونو جوميش للمران في ظل عمله كوكيل أعمال لسواريس.

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وحرص سواريس على معاينة الجيمانزيوم الخاص بالفريق وقبل انطلاق المران عاين أرضية ملعب مختار التتش رفقة طاقمه المعاون.

وقام سواريس بتقسيم الملعب بنفسه وفقا لبرنامج المران الذي يرغب في خوضه.

وبعد ذلك طلب سواريس تقريرا طبيا مفصلا عن موقف كل اللاعبين المصابين قبل أن يعقد جلسة مع الفريق الطبي للأهلي.

وبعدها عقد جلسة مع محمد مجدي "أفشة" وتحدثا في بعض الأمور.

تلى تلك الجلسة واحدة أخرى مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسامي قمصان المدرب العام قبل أن يعقد محاضرة مع اللاعبين في غرفة الاجتماعات.

وفي الختام عقد باولو لوبو مدرب حراس المرمى الجديد جلسة مع الحراس الأربعة للأهلي.

ويلتقي الأهلي مع بتروجت السبت المقبل.

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