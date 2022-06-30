العودة إلى الوطن.. راديو مونت كارلو: ليون يعيد توليسو

عاد كورينتين توليسو لاعب بايرن ميونيخ السابق إلى أوليمبيك ليون من جديد وفقا لإذاعة راديو مونت كارلو.

وبحسب الإذاعة الفرنسية فإن توليسو سينتقل إلى ليون في صفقة انتقال حر بعدما انتهى عقده مع بايرن ميونيج نهاية الموسم الماضي.

وقالت إذاعة مونت كارلو أن اللاعب أجرى اليوم الخميس الكشف الطبي ولم يتبقى سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة.

توليسو انضم إلى العملاق البافاري في صيف 2017 قادما من أولمبيك ليون.

وارتدى الفرنسي قميص بايرن في 118 مباراة سجل خلالها 21 هدفا وصنع 15.

وحقق توليسو 14 لقبا خلال 5 مواسم.

توليسو (27 عاما) يعتبر من أبناء ليون، وتدرج في صفوفه حتى وصل للفريق الأول عام 2014.

وخاض توليسو خلال الأربع السنوات التي قضاهم مع ليون 160 مباراة سجل خلالهم 29 هدفا.

المحاربين القدامى

يتبع أولمبيك ليون منذ فترة نهج إعادة لاعيبه السابقين، بدأ الأمر عندما أعاد تانجي ندومبيلي من توتنام في يناير.

قبل أن يستعيد أليكسندر لاكازيت بعد نهاية عقده مع أرسنال نهاية الموسم الماضي.

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