كارتيرون مستمر مع الاتفاق السعودي حتى 2023

أعلن نادي الاتفاق السعودي تجديد تعاقده مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل عن الزمالك في وسط الموسم الجاري.

ورحل كارتيرون عن الزمالك في نهاية فبراير الماضي، ليتعاقد مع الاتفاق حتى نهاية الموسم.

وأفاد النادي السعودي يوم الخميس أن المدرب الفرنسي سيستمر في تدريب الفريق حتى 2023.

وكان الاتفاق استغنى عن خدمات مدربه الصربي فلادان ميلويفيتش نهاية فبراير، ليعلن تعيين كارتيرون خلفا له في مطلع مارس.

قبل ذلك بأيام، أوضح مصدر مقرب من كارتيرون لـFilGoal.com أن الأخير ليس سعيدا بالراتب الذي عرضه الاتفاق.

لكن مدرب الأهلي السابق وقع على عقد قيادته لفارس الدهناء حين كان يحتل المركز 13 في ترتيب الدوري السعودي ورصيده 23 نقطة.

ونجح كارتيرون في قيادة الاتفاق للنجاة من الهبوط، إذ أنهى الموسم في المركز 11 برصيد 34 نقطة.

الاتفاق هو ثالث فريق سعودي يقوده كارتيرون بعد النصر والتعاون.

في 2017 قضى كارتيرون 5 أشهر مع النصر، رحل بعد نهاية الموسم الذي احتل فيه المركز الثالث في ترتيب الدوري.

ودرب التعاون لمدة 6 أشهر وترك الفريق في مركز متقدم في ترتيب الدوري قبل أن يعود للزمالك في مارس 2021.

قبل أسابيع، كشف باتريس كارتيرون رفضه عرضا من اتحاد الكرة لتدريب منتخب مصر خلفا لكارلوس كيروش.

وتحدث كارتيرون لقناة "العربية" قائلا: "سعدت بالاتصال الذي حدث قبل عدة أيام لتدريب منتخب مصر وهذا أمر يسعدني كثيرا".

واستدرك "لكن أنا رجل تحديات وواثق من إبقاء الاتفاق في الدوري السعودي بالنسبة لي لا يمكن أن أرحل عن الفريق في تلك الأوقات فاحترامي لرئيس الاتفاق وموقف الفريق منعاني من الموافقة على عرض منتخب مصر".

وبسؤاله عن أقرب ارتباط لمنتخب مصر سيكون بعد نهاية الموسم الجاري وهذا لن يؤثر على موقفه مع الاتفاق أجاب "أنا أستمع لمشاعري ولما يقوله لي قلبي وأتخذ القرارات بناء على قناعاتي وكان يبدو لي أن أهم شيء حاليا هو إنقاذ الاتفاق".

وعن هل هناك مشكلة شخصية بينه وبين مرتضى منصور رئيس الزمالك رد ضاحكا "كلا ليس لدي مشكلة مع مرتضى منصور ومصر أشعر أنها بلدي وحققت فيها الكثير من الإنجازات مع الأهلي والزمالك مع تتويجي معه بالبطولات وليس لدي مشكلة شخصية".

وأكمل "أنا مدرب ظل خلال السنوات الماضية لفترة طويلة مع الزمالك وفزت بالألقاب".

وأتم كارتيرون حديثه "حينما غادرت الزمالك تركته في موقف جيد وأقدر مرتضى منصور واللاعبين".

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