مباشر كرة يد البحر المتوسط - مصر (12)-(8) تونس.. الفارق يتسع

الخميس، 30 يونيو 2022 - 12:57

كتب : FilGoal

منتخب مصر كرة اليد - طوكيو 2020

يلعب منتخب مصر ضد تونس في ثالث جولات دور المجموعات لمنافسات رجال كرة اليد.

وكان منتخب مصر قد تغلب على صربيا وإيطاليا في أول جولتين، بينما لعب منتخب تونس مباراة واحدة فاز فيها على سلوفينيا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

=========

12-8 الفارق يتسع لصالح مصر

7-5 التقدم لا يزال لمنتخب مصر

5-3 لمنتخب مصر

انطلاق المباراة

كرة يد البحر المتوسط منتخب مصر
نرشح لكم
دورة البحر المتوسط - منتخب سيدات الطائرة يودع من ربع النهائي بالخسارة من صربيا دورة البحر المتوسط - عمر عصر إلى نصف نهائي تنس الطاولة.. وخسارة هنا جودة جدول البعثة المصرية في خامس أيام دورة البحر المتوسط.. اليد والطائرة وتنس الطاولة دورة البحر المتوسط - سمر حمزة تختتم ميداليات مصر اليوم دورة البحر المتوسط - الميدالية 21.. شيماء محمد تحقق برونزية المصارعة دورة البحر المتوسط - ذهبية عبد الموجود.. وأربع برونزيات تضاف لرصيد مصر بعد إعلان اعتزاله.. وزير الرياضة يقرر ضم محمد إيهاب لمشروع البطل الأوليمبي دورة البحر المتوسط – ضحى هاني تحجز مقعدا في قبل نهائي فردي الريشة الطائرة
أخر الأخبار
يوفنتوس يوجه الشكر لـ موراتا ويؤكد عودته لأتليتكو مدريد 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
كما انفرد في الجول.. الأهلي يكلف يانكون بالإشراف على حراس المرمى في قطاع الناشئين 12 دقيقة | الكرة المصرية
سواريس يتواجد في الأهلي للاجتماع مع الخطيب.. وظهور نونو جوميش 16 دقيقة | الكرة المصرية
دورة البحر المتوسط - منتخب سيدات الطائرة يودع من ربع النهائي بالخسارة من صربيا 35 دقيقة | رياضات أخرى
الأهلي يعلن تولي ريكاردو سواريس مهمة تدريب الفريق 40 دقيقة | الكرة المصرية
علاقة غرامية بين ناجلزمان ومراسلة بيلد.. والجريدة تعلن قرارها 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر كرة يد البحر المتوسط - مصر (12)-(8) تونس.. الفارق يتسع 43 دقيقة | رياضات أخرى
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: كلاتنبرج وافق على تخفيض راتبه 48 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 4 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك