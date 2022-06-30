مباشر كرة يد البحر المتوسط - مصر (12)-(8) تونس.. الفارق يتسع

يلعب منتخب مصر ضد تونس في ثالث جولات دور المجموعات لمنافسات رجال كرة اليد.

وكان منتخب مصر قد تغلب على صربيا وإيطاليا في أول جولتين، بينما لعب منتخب تونس مباراة واحدة فاز فيها على سلوفينيا.

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12-8 الفارق يتسع لصالح مصر

7-5 التقدم لا يزال لمنتخب مصر

5-3 لمنتخب مصر

انطلاق المباراة