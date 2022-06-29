بعد أن هرب من الغزو الروسي.. فونسيكا يتولى تدريب ليل

أعلن نادي ليل الفرنسي عن تعاقده مع المدير الفني البرتغالي باولو فونسيكا.

وذكر ليل في بيانٍ رسمي أن فونسيكا وقّع على عقد يربطه بالنادي لمدة موسمين مقبلين.

ويأتي فونسيكا لتعويض جوسيلين جورفينيك الذي قاد ليل في الموسم الماضي لاحتلال المركز العاشر بالدوري الفرنسي.

🔴 Le LOSC a choisi Paulo Fonseca comme nouvel entraîneur. Bienvenue à la maison, coach ⚜ — LOSC (@losclive) June 29, 2022

وصرّح فونسيكا عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "تولي تدريب ليل يعد فخرًا عظيمًا لي. لقد انضممت إلى نادٍ عظيم ويمتلك تاريخًا ثريًا والعديد من الأرقام المذهلة، هذا يزيد من مسؤوليتي".

وتابع: "أنا سعيد ببدء تلك المغامرة رفقة ميلان، وأتطلع قدمًا لبدء العمل مع الطاقم الفني واللاعبين".

وأكمل: "أشعر بحماس كبير وآمل أن نحقق النجاح معًا ونحصّل أهداف النادي ونأخذه إلى أعلى مستوى".

وأتم: "أشكر إدارة ليل على ثقتها. أتطلع كذلك لمقابلة الجماهير والتواجد في الملعب الرائع، أشكرهم مقدمًا على استقبالهم الحميم".

فونسيكا (49 عامًا) سبق له تدريب العديد من الأندية البرتغالية وأهمها أفيش، باكوس فيريرا، بورتو، سبورتنج براجا.

وحصد فونسيكا مع براجا لقب كأس البرتغال، قبل أن يتحوّل لتدريب شاختار دونتسك لمدة 3 سنوات بين 2016 و2019، فاز خلالها بالثنائية المحلية 3 مرات.

لاحقًا تحول فونسيكا لقيادة روما بين 2019 و2021 دون أن يحقق نجاحات تُذكَر.

الرجل البرتغالي المتزوج من سيدة أوكرانية، تواجد في أوكرانيا وقت الغزو الروسي قبل عدة أشهر، واضطر لخوض رحلة سفر شاقة طوال 30 ساعة للوصول إلى دولة مولدوفا.

وفاز ليل بالدوري الفرنسي موسم 2020\2021، لكن نتائجه تراجعت بشكل كبير في الموسم الماضي بعد رحيل كريستوف جالتييه.

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