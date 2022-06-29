تقرير تركي: طرابزون يتوصل لاتفاق مع أستون فيلا بشأن انتقال تريزيجيه

توصل طرابزون سبور التركي لاتفاق مع أستون فيلا الإنجليزي بشأن انتقال محمود حسن "تريزيجيه".

وقال ياجيز سابونتوشجلو صحفي منصة Vole التركية أن الناديين توصلا لاتفاق بالفعل.

وأشار الصحفي التركي أن ممثلي اللاعب سيتحولون إلى إسطنبول لإنهاء الإجراءات الخاصة بالعقد.

Trabzonspor ve Aston Villa, Trezeguet transferi için anlaşmaya vardı. Oyuncunun temsilcisi sözleşme deteylarını netleştirmek için İstanbul’a geliyor. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 29, 2022

ولعب تريزيجيه النصف الثاني من الموسم معارا إلى باشاك شهير التركي ليشارك معه في 13 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف وصنع أربعة آخرين.

تريزيجيه انتقل لصفوف أستون فيلا قادما من قاسم باشا التركي في يوليو 2019 ليشارك مع الفيلانز في 64 مباراة، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

وسبق لـ تريزيجيه خوض تجربة ناجحة في الملاعب التركية رفقة قاسم باشا بين 2017 و2019 قبل أن يتحوّل للدوري الإنجليزي.

ويشارك طرابزون سبور في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد تتويجه بالدوري التركي الموسم الماضي.

وفاز طرابزون سبور بالدوري للمرة السابعة في تاريخه والأولى منذ عام 1984.

اللاعب صاحب الـ27 عامًا تعرض لقطع في الرباط الصليبي العام الماضي، مما أبعده عن الملاعب لعدة أشهر وأفقده مكانه الأساسي في أستون فيلا.

وخاض تريزيجيه مع أستون فيلا 64 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5.

وقاد تريززيجيه أستون فيلا لخوض نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بالإضافة إلى البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسمه الأول مع الفريق.

ويمتلك تريزيجيه 56 مباراة دولية مع منتخب مصر سجل خلالها 8 أهداف، وقاده لوصافة كأس الأمم الإفريقية مرتين، بالإضافة إلى المشاركة في كأس العالم 2018.

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