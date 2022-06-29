انتهت في الدوري – سموحة (3) - (2) الأهلي.. انتصار الفريق السكندري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي سموحة والأهلي التي تقام في استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز سموحة بثلاثة أهداف لهدفين.

ق90+4: جووول حسام حسن يسجل الهدف الثاني للأهلي.

ق90: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق90: الهاني سليمان يتألق ويتصدى لتسديدتين متتاليتين من وليد سليمان وحسين الشحات وتبعهما تصديه لتصويبة من زياد طارق.

ق82: الحكم يلغي ركلة الجزاء.

ق81: محمود البنا حكم المباراة يعود لمشاهدة اللقطة عبر تقنية الفيديو.

ق80: ركلة جزاء للأهلي بداعي لمسة يد على أحمد عيد تمساح لاعب سموحة.

ق75: تبديل خامس للأهلي بمشاركة حمدي فتحي بدلا من ديانج.

ق73: مروان حمدي ينفرد مجددا بالشناوي لكن تسديدته أبعدها الشناوي بأصابعه ثم شتتها الدفاع.

ق72: مروان حمدي يهدف الهدف الرابع رغم الانفراد التام بمحمد الشناوي لكنه سدد الكرة أعلى المرمى.

ق69: تبديل رابع للأهلي بمشاركة وليد سليمان بدلا من كوكا.

ق67: تسديدة من حسين الشحات ذهبت لخارج الملعب.

ق60: جووول أووول للأهلي برأسية من طاهر محمد طاهر بعد عرضية من حسين الشحات.

ق:56 تبديلان للأهلي بخروج صلاح محسن وعلي معلول ومشاركة حسام حسن وزياد طارق.

ق46: جووول رااائع ثالث لسموحة بعد مرواغته لمحمد هاني وكوكا وسدد بيمناه في الشباك ليعلن عن الهدف الثالث للفريق السكندري.

تبديل أول للأهلي بين شوطي المباراة بمشاركة حسين الشحات بدلا من ربيعة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم سموحة بهدفين دون رد.

ق45+3: طاهر يمر بشكل جميل من مدافعي سموحة ولكن تسديدة صلاح محسن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى سموحة.

ق45: 3 دقائق وقت محتعسب بدل من الضائع.

ق45: جووول ثاااان لسموحة عن طريق عبد الكبير الوادي بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد بينية من مصطفى الخواجة.

ق40: القائم يحرم الأهلي من هدف محقق بعد تمريرة طولية من معلول لديانج الذي هيأها لشريف لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيمن.

ق37: تسديدة قوية زاحفة من خالد عبد الفتاح مرت بجوار مرمى الأهلي بقليل.

ق34: تسديدة قوية من شريف رضا أبعدها الشناوي ثم الدفاع إلى ركلة ركنية.

ق23: تسديدة قوية من محمد شريف مرت بجوار القائم.

ق22: تبادل سريع للكرة بين شريف وأفشة ولكن الأول لم يسدد لتطول الكرة وتذهب بعيدا عنه.

ق18: عرضية زاحفة من شريف لكن صلاح محسن لم يلمس الكرة ليهدر على الأهلي فرصة هدف محقق.

ق15: تسديدة من محمد هاني أبعدها الهاني سليمان.

ق13: عرضية متقنة من محمد هاني قابلها محمد شريف برأسية قوية مرت بجوار مرمى سموحة بقليل.

ق12: رأسية من أليو ديانج تصدى لها الهاني سليمان.

ق9: جوووول أووول رائع من مروان حمدي بعد مراوغته لمدافعي الأهلي محمد هاني ورامي ربيعة وسدد بيمناه في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لسموحة.

ق6: تسديدة من محمد شريف ذهبت لخارج الملعب ركلة ركنية بعد ارتطامها بمدافعي سموحة في أول تهديد من الأهلي لمرمى سموحة.

انطلاق المباراة.