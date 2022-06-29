مباشر في المصري – سموحة (3) - (0) الأهلي.. جووول رائع من مروان حمدي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي سموحة والأهلي التي تقام في استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري المصري.

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ق:56 تبديلان للأهلي بخروج صلاح محسن وعلي معلول ومشاركة حسام حسن وزياد طارق.

ق46: جووول رااائع ثالث لسموحة بعد مرواغته لمحمد هاني وكوكا وسدد بيمناه في الشباك ليعلن عن الهدف الثالث للفريق السكندري.

تبديل أول للأهلي بين شوطي المباراة بمشاركة حسين الشحات بدلا من ربيعة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم سموحة بهدفين دون رد.

ق45+3: طاهر يمر بشكل جميل من مدافعي سموحة ولكن تسديدة لاح محسن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى سموحة.

ق45: 3 دقائق وقت محتعسب بدل من الضائع.

ق45: جووول ثاااان لسموحة عن طريق عبد الكبير الوادي بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد بينية من مصطفى الخواجة.

ق40: القائم يحرم الأهلي من هدف محقق بعد تمريرة طولية من معلول لديانج الذي هيأها لشريف لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيمن.

ق37: تسديدة قوية زاحفة من خالد عبد الفتاح مرت بجوار مرمى الأهلي بقليل.

ق34: تسديدة قوية من شريف رضا أبعدها الشناوي ثم الدفاع إلى ركلة ركنية.

ق23: تسديدة قوية من محمد شريف مرت بجوار القائم.

ق22: تبادل سريع للكرة بين شريف وأفشة ولكن الأول لم يسدد لتطول الكرة وتذهب بعيدا عنه.

ق18: عرضية زاحفة من شريف لكن صلاح محسن لم يلمس الكرة ليهدر على الأهلي فرصة هدف محقق.

ق15: تسديدة من محمد هاني أبعدها الهاني سليمان.

ق13: عرضية متقنة من محمد هاني قابلها محمد شريف برأسية قوية مرت بجوار مرمى سموحة بقليل.

ق12: رأسية من أليو ديانج تصدى لها الهاني سليمان.

ق9: جوووول أووول رائع من مروان حمدي بعد مراوغته لمدافعي الأهلي محمد هاني ورامي ربيعة وسدد بيمناه في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لسموحة.

ق6: تسديدة من محمد شريف ذهبت لخارج الملعب ركلة ركنية بعد ارتطامها بمدافعي سموحة في أول تهديد من الأهلي لمرمى سموحة.

انطلاق المباراة.