انتهت في الدوري - بيراميدز (1)-(0) إنبي.. ثلاث نقاط جديدة لأصحاب الأرض

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 18:55

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز - إنبي

يستضيف بيراميدز فريق إنبي ضمن مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة من 22 مباراة، بينما إنبي في المركز العاشر برصيد 26 نقطة من نفس عدد المباريات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

==========

انتهت المباراة

ق84 بعد اللجوء لتقنية الفيديو احتساب هدف تراوري

ق83 إلغاء هدف تراوري بداعي التسلل

ق55 الهاني سليمان يتألق أمام تسديدة رمضان صبحي ويحولها لركنية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 مشاركة أحمد سامي بدلا من أسامة جلال بسبب الإصابة

ق16 تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل

ق15 جوووول عبد الله السعيد

انطلاق المباراة

الدوري المصري بيراميدز إنبي
نرشح لكم
مباشر في المصري – سموحة ضد الأهلي تشكيل الأهلي – عودة معلول.. وصلاح محسن أساسي أمام سموحة تشكيل سموحة - الوادي أساسي أمام الأهلي.. والخواجة يعوض غياب أوجولا اتحاد الكرة يعلن مواجهة مالاوي في الإسكندرية بحضور جماهيري كامل اتحاد الكرة يعلن تعيين كلاتنبرج لتطوير الحكام وموعد السوبر كما انفرد في الجول.. اعتماد نتائج الدور الأول لتحديد المشاركات الإفريقية رفض شكوى اتحاد الشرطة وصعود العبور للدرجة الثانية مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: زوجة بيتكوفيتش سبب تراجعه.. وكيروش "لا يطفش" المدربين
أخر الأخبار
مباشر في المصري – سموحة ضد الأهلي 9 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي – عودة معلول.. وصلاح محسن أساسي أمام سموحة 30 دقيقة | الكرة المصرية
حقق أمنيته وعاد حيث تألق.. لوكاكو إلى إنتر من تشيلسي 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل سموحة - الوادي أساسي أمام الأهلي.. والخواجة يعوض غياب أوجولا 51 دقيقة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة يعلن مواجهة مالاوي في الإسكندرية بحضور جماهيري كامل ساعة | منتخب مصر
اتحاد الكرة يعلن تعيين كلاتنبرج لتطوير الحكام وموعد السوبر ساعة | الكرة المصرية
كما انفرد في الجول.. اعتماد نتائج الدور الأول لتحديد المشاركات الإفريقية ساعة | الكرة المصرية
رفض شكوى اتحاد الشرطة وصعود العبور للدرجة الثانية ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا