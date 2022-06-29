انتهت في الدوري - بيراميدز (1)-(0) إنبي.. ثلاث نقاط جديدة لأصحاب الأرض

يستضيف بيراميدز فريق إنبي ضمن مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة من 22 مباراة، بينما إنبي في المركز العاشر برصيد 26 نقطة من نفس عدد المباريات.

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انتهت المباراة

ق84 بعد اللجوء لتقنية الفيديو احتساب هدف تراوري

ق83 إلغاء هدف تراوري بداعي التسلل

ق55 الهاني سليمان يتألق أمام تسديدة رمضان صبحي ويحولها لركنية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 مشاركة أحمد سامي بدلا من أسامة جلال بسبب الإصابة

ق16 تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل

ق15 جوووول عبد الله السعيد

انطلاق المباراة