تقرير إنجليزي: مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض جديد لمدافع أياكس

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 14:15

كتب : FilGoal

ليساندرو مارتينيز - أياكس

يستعد مانشستر يونايتد لتقديم عرض جديد لليساندرو مارتينيز مدافع أياكس الهولندي وفقا لإذاعة توك سبورت الإنجليزية.

وفقا للإذاعة فإن مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرضا مقابل 40 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع المدافع.

إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد الحالي معجب بالمدافع الأرجنتيني والذي سبق له تدريبه في الموسمين الماضيين مع أياكس، كما أنه يريد التعاقد مع مدافع أيسر.

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وسيجد مانشستر يونايتد منافسه من أرسنال على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفقا للتقارير فقد سبق لأرسنال تقديم عرض لأياكس مقابل 30 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم اللاعب ولكن النادي الهولندي رفض العرض.

وأعلن مانشستر يونايتد تولي إريك تين هاج مسؤولية تدريب الفريق من بداية الموسم المقبل خلفا لرالف رانجنيك الذي تولى المسؤولة في منتصف الموسم الماضي بشكل مؤقت.

ويقترب مانشستر يونايتد من الوصول لاتفاق لضم أول صفقتين خلال فترة الانتقالات الحالية.

وفقا للتقارير فإن مانشستر يونايتد قد اقترب من ضم فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة وتيريل مالاسيا ظهير أيمن فيينورد.

وعاد مانشستر يونايتد للتدريبات أمس الثلاثاء لبداية فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة تين هاج.

وكان مانشستر يونايتد قد احتل المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي لذلك سيلعب الفريق في بطولة الدوري الأوروبي بالموسم المقبل.

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