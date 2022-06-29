خبر في الجول – خطاب من ويجان لـ إنبي بشأن محمود جاد

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 00:27

كتب : حامد وجدي

منتخب مصر - محمود جاد

تلقى إنبي استفسارا من نادي ويجان الإنجليزي بشأن محمود جاد حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الخطاب الذي أرسله النادي الإنجليزي تضمن استفسارا حول إمكانية التفاوض لانتقال حارس المرمى الشاب.

ويعد اللاعب صاحب الـ23 عاما من ناشئي إنبي وشارك مع الفريق البترولي في 85 مباراة.

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وتلقت شباك محمود جاد خلال تلك الـ85 مباراة 94 هدفا، وحافظ على نظافتها في 26 لقاء.

ولم يشارك محمود جاد مع منتخب مصر في أي مباراة حتى الآن بيد أنه تواجد معه خلال كأس أمم إفريقيا 2021 التي حصد فيها الفراعنة المركز الثاني.

وكان ويجان صعد للدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "شامبيونشيب" بعدما توج بلقب دوري الدرجة الثانية "ليج وان" الموسم الماضي.

وسبق لويجان أن ضم بين صفوفه مهاجم منتخب مصر وإنبي والزمالك السابق عمرو زكي وكان ذلك في موسم 2008-2009.

كما لعب أحمد حسام "ميدو" وسام مرسي في صفوف الفريق.

كما سبق وأن لعب حارس مرمى منتخب عمان التاريخي علي الحبسي في صفوف الفريق الملقب باللاتيكس من 2010 إلى 2015.

وتوج علي الحبسي آنذاك مع ويجان بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في سنة 2013.

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