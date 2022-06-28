مباشر الدوري المصري - الزمالك (1) (0) سيراميكا.. جووول أووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الجولة 23 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في تمام التاسعة والنصف مساءً.

ويتصدر الزمالك ترتيب برصيد 48 نقطة من 22 مباراة.

فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة من 22.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 27: جوووول أووول تسديدة من إمام عاشور ترتطم بالدفاع وتسكن الشباك.

ق 24: لعبة ثنائية بين مصطفى ميسي وباسم مرسي وتسديدة من الأخير تأتي سهلة في يد الحارس

ق 18: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لسيراميكا

ق 16: الحكم يعود لمطالعة تقنية الفيديو.

ق 15: عرضية من باسم مرسي وتسديدة من شادي حسين تمر بجوار القائم.

ق 6: عرضية من أحمد سيد زيزو وتسديدة من إمام عاشور على الطائر يتصدى لها عامر عامر بأطراف أصابعه

بداية اللقاء