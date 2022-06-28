الأولمبية المصرية تكرم علي زين في مطار وهران

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 19:57

كتب : FilGoal

علي زين - هشام حطب

أهدى هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية درع اللجنة لعلي زين لاعب منتخب اليد بعد حصوله على لقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة.

واستقبل هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية والباسل عبد الله نائب رئيس بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط، علي زين في مطار أحمد بن بلة بمدينة وهران.

وتم تقديم درع اللجنة الأولمبية لعلي زين وتكريمه بعد ما حققه اللاعب المصري مع فريق برشلونة.

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ووصل علي زين إلى الجزائر تمهيدا لانضمامه رفقة منتخب مصر في المباريات بداية من يوم الخميس.

وصرح هشام حطب للمركز الإعلامي للجنة الأولمبية: "علي زين شرف الرياضة المصرية وكان سفيرا لمصر بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا".

واختتم حطب تصريحاته "حريصون على تكريم كل أبطالنا دائما وتشجيعهم لمزيد من الانتصارات ورفع راية مصر في كل المحافل الدولية".

وتوج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الحادية عشر في تاريخه والثانية على التوالي.

ويعتبر برشلونة البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا.

وانتقل علي زين إلى فريق دينامو بوخارست الروماني بداية من الموسم المقبل.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات أمم إفريقيا لكرة اليد والمقرر إقامتها في مصر الشهر المقبل.

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