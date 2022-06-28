استراحة في الدوري - المحلة (0)-(0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 18:29

كتب : FilGoal

محمد الشامي مع الإسماعيلي أمام غزل المحلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غزل المحلة ضد الإسماعيلي في الجولة الـ23 من الدوري المصري.

ـــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

أخبار متعلقة
التشكيل - أحمد علي يقود المقاولون.. وبامبو خارج قائمة البنك الأهلي التشكيل - عمرو رضوان يحرس مرمى الإسماعيلي.. وثلاثي هجومي لـ غزل المحلة

ق 44: حميد ماو يهدر فرصة التقدم بعدما اصطدمت الكرة في القائم

ق 19: عمرو شعبان ينقذ فرصة خطيرة أمام أحمد مصطفى

ق 18: رأسية خطيرة من الشامي تمر جوار القائم وفرصة ضائعة من الإسماعيلي

ق 15: تسديدة قوية من مصطفى العش بالقدم اليسرى تصطدم في قائم عمر رضوان حارس الإسماعيلي

ق 7: عبده يحيى يهدر فرصة مؤكدة أمام المرمى

ق 5: فرصة خطيرة مبكرة للإسماعيلي

انطلاق المباراة

تابع تفاصيل المباراة من هنا

******************

كما يقدم لكم FilGoal.com تغطية لمباراة المقاولون العرب ضد البنك الأهلي.

نهاية الشوط الأول بتقدم البنك الأهلي

ق 33: جوووول ناصر منسي والأول للبنك الأهلي

ق 15: نزول محمد مجلي وخروج أحمد عفيفي بسبب الإصابة

انطلاق المباراة

تابع تفاصيل المباراة من هنا

غزل المحلة الإسماعيلي البنك الأهلي المقاولون العرب الدوري المصري
نرشح لكم
لإعلان قراراته.. اتحاد الكرة يكشف موعد اجتماعه المنتظر التشكيل - أحمد علي يقود المقاولون.. وبامبو خارج قائمة البنك الأهلي التشكيل - عمرو رضوان يحرس مرمى الإسماعيلي.. وثلاثي هجومي لـ غزل المحلة مصدر من نادي قطر يكشف لـ في الجول تفاصيل العقد المقدم لـ بدر بانون جيل فيسنتي يعلن رحيل ريكاردو سواريس ومساعديه الأربعة انتظروا حوار في الجول مع عمر مرموش نجم منتخب مصر نصار العادلي لـ في الجول: "أنت حسام حسن الغربية" كانت أفضل إشادة حظيت بها مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول قيمة العرض القطري لـ بدر بانون.. واتجاه للموافقة
أخر الأخبار
لإعلان قراراته.. اتحاد الكرة يكشف موعد اجتماعه المنتظر 4 دقيقة | الكرة المصرية
اسكواش - الخطيب يكرم مصطفى عسل بعد التتويج ببطولة العظماء الثمانية 16 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير مغربي: مصطفى حجي يشكو خليلوزيتش بتهمة السب والقذف 23 دقيقة | الوطن العربي
كرة سلة - الأمن يوافق على حضور الجماهير لتصفيات كأس العالم مجانا.. وحافلات خاصة 27 دقيقة | رياضات أخرى
تليجراف: تشيلسي يزاحم أرسنال من أجل التعاقد مع رافينيا 49 دقيقة | ميركاتو
رفع أثقال - محمد إيهاب يعلن اعتزاله بعد إلغاء فئة وزنه من أولمبياد باريس 59 دقيقة | رياضات أخرى
سيبايوس: أنشيلوتي طلب مني السماح ساعة | الكرة الأوروبية
الاتحاد الإنجليزي لا ينوي تغيير القواعد المتبعة بشأن غياب اللاعبين المصابين بارتجاج في المخ ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا