استراحة في الدوري - المحلة (0)-(0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غزل المحلة ضد الإسماعيلي في الجولة الـ23 من الدوري المصري.

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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 44: حميد ماو يهدر فرصة التقدم بعدما اصطدمت الكرة في القائم

ق 19: عمرو شعبان ينقذ فرصة خطيرة أمام أحمد مصطفى

ق 18: رأسية خطيرة من الشامي تمر جوار القائم وفرصة ضائعة من الإسماعيلي

ق 15: تسديدة قوية من مصطفى العش بالقدم اليسرى تصطدم في قائم عمر رضوان حارس الإسماعيلي

ق 7: عبده يحيى يهدر فرصة مؤكدة أمام المرمى

ق 5: فرصة خطيرة مبكرة للإسماعيلي

انطلاق المباراة

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كما يقدم لكم FilGoal.com تغطية لمباراة المقاولون العرب ضد البنك الأهلي.

نهاية الشوط الأول بتقدم البنك الأهلي

ق 33: جوووول ناصر منسي والأول للبنك الأهلي

ق 15: نزول محمد مجلي وخروج أحمد عفيفي بسبب الإصابة

انطلاق المباراة

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