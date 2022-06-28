استراحة في الدوري - المحلة (0)-(0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول
الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 18:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غزل المحلة ضد الإسماعيلي في الجولة الـ23 من الدوري المصري.
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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 44: حميد ماو يهدر فرصة التقدم بعدما اصطدمت الكرة في القائم
ق 19: عمرو شعبان ينقذ فرصة خطيرة أمام أحمد مصطفى
ق 18: رأسية خطيرة من الشامي تمر جوار القائم وفرصة ضائعة من الإسماعيلي
ق 15: تسديدة قوية من مصطفى العش بالقدم اليسرى تصطدم في قائم عمر رضوان حارس الإسماعيلي
ق 7: عبده يحيى يهدر فرصة مؤكدة أمام المرمى
ق 5: فرصة خطيرة مبكرة للإسماعيلي
انطلاق المباراة
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كما يقدم لكم FilGoal.com تغطية لمباراة المقاولون العرب ضد البنك الأهلي.
نهاية الشوط الأول بتقدم البنك الأهلي
ق 33: جوووول ناصر منسي والأول للبنك الأهلي
ق 15: نزول محمد مجلي وخروج أحمد عفيفي بسبب الإصابة
انطلاق المباراة