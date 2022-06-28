كرة يد - انتهت دورة ألعاب المتوسط.. مصر (35)-(28) صربيا.. الانتصار الثاني

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 14:52

كتب : FilGoal

يد مصر - الصورة من حساب مصر 2021

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر وصربيا في ثاني جولات دور مجموعات دورة ألعاب البحر المتوسط.

منتخب مصر حقق الفوز على إيطاليا في الجولة الأولى بنتيجة 38-35.

نهاية المباراة بفوز منتخب مصر بنتيجة 35-28.

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ق26. أربع دقائق على نهاية المباراة.. النتيجة الحالية مصر (31)-(26) صربيا

الفارق يتسع لمنتخب مصر.. النتيجة الحالية مصر(24)-(18) صربيا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول.. مصر (16)-(12) صربيا

ق21. منتخب مصر يتقدم للمرة الأولى في المباراة.. النتيجة الحالة مصر (11)-(10) صربيا

ق19. منتخب مصر يعود في المباراة.. النتيجة الحالية مصر (9)-(9) صربيا

ق16. تأخر مصري مستمر.. النتيجة الحالية مصر (7)-(9) صربيا

ق4. تقدم صربيا مع بداية المباراة النتيجة الحالية.. مصر (1)-(3) صربيا

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مصر كرة يد صربيا دورة ألعاب البحر المتوسط
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