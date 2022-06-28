تنس - منافس محتمل جديد لـ نادال.. ماتيو بريتيني ينسحب من ويمبيلدون بسبب كورونا

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 14:47

كتب : FilGoal

ماتيو بيريتيني

أعلن ماتيو بريتيني انسحابه من بطولة ويمبلدون للتنس بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وتقام بطولة ويمبلدون خلال الفترة ما بين 20 يونيو حتى حتى 10 يوليو.

بيريتيني كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام": "قلبي مكسور لأعلن عن انسحابي من بطولة ويمبلدون بسبب إصابتي بفيروس كورونا".

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اللاعب الإيطالي هو وصيف النسخة الماضية من البطولة عندما هزم في المباراة النهائية أمام نوفاك دجوكوفيتش بثلاثة مجموعات مقابل واحدة.

بيريتيني كان من المفترض أن يكون في طريق رافاييل نادال خلال مشواره في البطولة، إذ أن كلا اللاعبين كانا سيتواجها في دور نصف النهائي حال وصولهما.

ويعد بيريتيني اللاعب المهم الثاني الذي ينسحب خلال مشوار نادال للمباراة النهائية بعد مارين تشيليش الذي انسحب أيضا بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ويسعى نادال للتتويج بلقب الجراند سلام الثالث في الموسم بعد تتويجه بلقبي أستراليا المفتوحة ورولان جاروس.

تنس ويمبلدون ماتيو بيريتيني
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