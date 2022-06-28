جيل فيسنتي يعلن رحيل ريكاردو سواريس ومساعديه الأربعة

أعلن نادي جيل فيسنتي البرتغالي رحيله مديره الفني ريكاردو سواريس.

وتوصل سواريس لاتفاق لتدريب الأهلي وفقًا لما كشف FilGoal.com في وقتٍ سابق.

وذكر جيل فيسنتي أن سواريس يرحل رفقة مساعديه الأربعة كذلك بعد أن قاده في فترة ذهبية.

وذكر جيل فيسنتي في بيان رسمي:

"بعد التوصل لاتفاق على رحيل المدرب ريكاردو سواريس، جيل فيسنتي يعلن فسخ عقد المدير الفني.

ويثني جيل فيسنتي على عمل واحترافية ريكاردو سواريس خلال رحلته مع النادي، واسمه سيكون خالدًا دائمًا في تاريخ نادينا.

المساعدون ماوريسيو فاز، راؤول فاريا، باولو لوبو، بيدرو جيمارايش أنهوا عقودهم أيضا مع جيل فيسنتي.

جيل فيسنتي يتمنى الأفضل لهم جميعا في المستقبل".

ومن المنتظر أن يتواجد فاز وفاريا وجيمارايش في جهاز سواريس في الأهلي بشكل مؤكد، مع انتظار تحديد موقف إدارة القلعة الحمراء لمصير ميشيل ياناكوني لحسم موقف باولو لوبو مدرب الحراس.

اقرأ: كيف يتعامل ريكاردو سواريس مع الإعلام

وذكر مصدر مقرب من سواريس في وقتٍ سابق لـ FilGoal.com أنه اجتمع بادارة جيل فيسنتي صباح الإثنين لإنهاء التعاقد.

وأضاف "سواريس سيصل القاهرة يوم الأربعاء وبنسبة كبيرة سيتواجد في مباراة سموحة لمشاهدتها من المدرجات".

وكان مصدر من الأهلي قد كشف لـ FilGoal.com عن وصول النادي لاتفاق مع سواريس ليكون مدربا للفريق في الفترة المقبلة.

وقاد سواريس -47 عاما- فريق جيل فيسنتي البرتغالي والذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس وتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

اقرأ: من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس

وحصد جيل فيسينتي المركز الخامس في الدوري البرتغالي الموسم الماضي برصيد 51 نقطة خلف أندية بورتو ولشبونة وبنفيكا وبراجا.

وفاز جيل فيسنتي تحت قيادة سواريس الموسم الماضي في 13 مباراة بينما تعادل 12 مرة وخسر 9 مرات في الدوري.

ويقود سواريس الفريق البرتغالي منذ نوفمبر 2020 وينتهي تعاقده في صيف الموسم المقبل 2023.

ويقود الأهلي في الفترة الحالية سامي قمصان كمدير فني مؤقت بعد رحيل بيتسو موسيماني.

اقرأ: ريكاردو سواريس.. الأفضل في البترتغال لحل المشاكل بأسرع وقت ومورينيو مثله الأعلى

ورحل بيتسو موسيماني عن قيادة الأهلي يوم 13 يونيو الجاري وتم تعيين سامي قمصان كقائم بأعمال المدير الفني لحين تعيين الجهاز الفني الجديد.

موسيماني (57 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية في آخر نسختين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

لكنه في المقابل خسر لقب الدوري الموسم الماضي، كما فشل في الحفاظ على لقبه الإفريقي لعام ثالث على التوالي وخسر أمام الوداد البيضاوي بنهائي المسابقة قبل أسبوعين، مباراة كانت الأخيرة لـ موسيماني مع الأهلي إذ لم يعد لإدارته من على خط الملعب أبدًا.

اقرأ أيضا:

كواليس عرض قطر لـ بدر بانون

منتخب الطائرة يتأهل في المتوسط دون أن يلعب

ماذا قال نصار العادلي عن هدفه الأسطوري

هاشم مستور يواصل الانحدار

الكشف عن مستقبل بنشرقي