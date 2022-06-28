جميع ميداليات مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 11:44

كتب : FilGoal

فريال أشرف بميدالية البحر المتوسط

تستضيف مدينة وهران الجزائرية دورة ألعاب البحر المتوسط خلال الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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وجمع لكم FilGoal.com جميع الميداليات التي حصلت عليها البعثة المصري حتى الآن.

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دورة ألعاب البحر المتوسط
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