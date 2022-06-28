ناصر العادلي لـ في الجول: "أنت حسام حسن الغريبة" كانت أفضل إشادة حظيت بها

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 11:43

كتب : FilGoal

نصار العادلي

"أنت حسام حسن الغربية".. هكذا جاءت أفضل إشادة حصل عليها نصار العادلي، صاحب الهدف الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.

عندما تشاهد أحد الأهداف الرائعة قد تنبهر، لكن انبهارك قد يزيد عندما تعلم أن من سجله يقترب من عامه الـ50 ويترأس أحد مراكز الشباب في مصر.

"الحاج نصار".. علاقة بأبو تريكة وحسام حسن وهدف مبهر متكرر.

أخبار متعلقة
حكايات في الجول - "الحاج نصار".. علاقة بأبو تريكة وحسام حسن وهدف مبهر متكرر حكايات في الجول - أشرف أبو الرجال.. من الممتاز للدرجة الرابعة ونجله زميله في الفريق حكايات في الجول - مصطفى شلبي.. من مركز شباب بني مر إلى منتخب مصر حقيقة عودة فريق كرة القدم النسائي لـ الإسماعيلي.. وحكاية جيلين مختلفين

وقال نصار لـ FilGoal.com: "لم أذهب إلى أكاديمية لتعلم كرة القدم، كنت أمارس الكرة في الحارات والشوارع".

وأضاف "رئيس نادي سندبسط -قرية تابعة لمحافظة الغربية- وجدني ألعب حافي القدمين، وعرض عليّ حينها اللعب لمركز الشباب، ولم أجد صعوبة في حجز مكاني في الفريق كنت أسجل أهدافا كثيرة".

وتابع "شاهدني مسؤولي زفتى بعد ذلك وانضممت إلى الفريق الأول، ثم تم تعيين بعد ذلك مدرب كبير يسمى صلاح محسن بهدف الصعود".

وواصل "طالبني حينها المدرب للانتظام في التمارين من أجل ودية، رددت كم هدفا تريد، قال هدفان".

وأكمل "سجلت حينها الهدفان، ثم تلقيت عرضا من فريق اتحاد الشرطة".

وأردف "هناك مباراة أتذكرها بوضوح مع اتحاد الشرطة، لم أسجل أهداف لكن ضغطت بشكل كبير على المدافعين والأمر كان واضحا للجميع".

وأتم "حينها قال لي المدير الفني جملة لم أنساها أنت حسام حسن الغريبة".

اقرأ أيضا:

أشرف صبحي يعلق على أزمة علي زين

مرتضى منصور يكشف عن مصير بنشرقي

الميدالية 12 لـ مصر في المتوسط

صاحب برونزية المتوسط يتحدث عن تشجيع الجزائر لـ مصر

من هم أبطال الدوريات العربية لهذا الموسم

حكايات في الجول الكرة المصرية
نرشح لكم
انتظروا حوار في الجول مع عمر مرموش نجم منتخب مصر مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول قيمة العرض القطري لـ بدر بانون.. واتجاه للموافقة مواعيد مباريات الثلاثاء 28 يونيو 2022 – الزمالك في الدوري.. ومنتخب اليد يواجه صربيا أشرف صبحي: سيتم تكريم علي زين.. ومدرب مصر يجب أن يكون صاحب مشروع مرتضى منصور: بنشرقي أخبرنا أنه لا يريد الاستمرار في مصر المباراة الـ12 في الدوري.. إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا الرقم الأفضل لـ العشري في الدوري.. فيوتشر يهزم نفسه أمام طلائع الجيش عبد العال: الفوز على الجونة كان ضروريا.. وسنكمل طريقنا للبقاء
أخر الأخبار
دورة ألعاب المتوسط - منتخب مصر لكرة الطائرة يتأهل لربع النهائي فضل إيطاليا 2 دقيقة | رياضات أخرى
انتظروا حوار في الجول مع عمر مرموش نجم منتخب مصر 13 دقيقة | المحترفون
سكاي: يونايتد يتفق مع برشلونة على ثمن صفقة دي يونج 35 دقيقة | ميركاتو
جميع ميداليات مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط 40 دقيقة | رياضات أخرى
ناصر العادلي لـ في الجول: "أنت حسام حسن الغريبة" كانت أفضل إشادة حظيت بها 41 دقيقة | الكرة المصرية
هاشم مستور "الطفل المعجزة" يعود لأرض الواقع وينضم لفريق درجة ثانية مغربي 54 دقيقة | الوطن العربي
سيتي على بعد خطوة من ضم حارس بيليفيلد 57 دقيقة | ميركاتو
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول قيمة العرض القطري لـ بدر بانون.. واتجاه للموافقة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا