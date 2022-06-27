مباشر في الدوري - فيوتشر (0)-(0) طلائع الجيش

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 21:18

كتب : FilGoal

فيوتشر - سعد سمير - أحمد رفعت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فيوتشر وطلائع الجيش في الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة
الاتحاد يُبطل مفعول فاركو ويكبد نونو ألميدا هزيمته الأولى في مصر دورة ألعاب المتوسط - التاسعة.. عمر عبد الرحمن يحرز برونزية المصارعة الرومانية قائمة سيراميكا - شادي حسين وباسم مرسي ضمن اختيارات أحمد سامي لمواجهة الزمالك مهرجان أهداف.. إيسترن كومباني يترك المركز الأخير ويقتل الجونة في الدقائق الأخيرة

انطلاق المباراة

فيوتشر طلائع الجيش الدوري المصري الممتاز
نرشح لكم
ألميدا: لعبنا أصعب مباراة في الدوري ضد الاتحاد السكندري الاتحاد يُبطل مفعول فاركو ويكبد نونو ألميدا هزيمته الأولى في مصر مهرجان أهداف.. إيسترن كومباني يترك المركز الأخير ويقتل الجونة في الدقائق الأخيرة قائمة سيراميكا - شادي حسين وباسم مرسي ضمن اختيارات أحمد سامي لمواجهة الزمالك قائمة الزمالك - 10 غيابات للأبيض أمام سيراميكا كليوباترا فاركو يدعم الطفلة رقية أمام الاتحاد السكندري مران الأهلي - راحة لـ السولية.. وتدريبات استشفائية للاعبي مباراة بيراميدز خبر في الجول - نادي قطر يتقدم بعرض لضم بدر بانون من الأهلي
أخر الأخبار
للمرة الأولى في تاريخه.. الأهلي السعودي إلى الدرجة الثانية 6 دقيقة | الوطن العربي
نسر إيجالو يطير بالزعيم.. الهلال بطلا للدوري السعودي 7 دقيقة | الوطن العربي
ألميدا: لعبنا أصعب مباراة في الدوري ضد الاتحاد السكندري 11 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر في الدوري - فيوتشر (0)-(0) طلائع الجيش 51 دقيقة | الكرة المصرية
الاتحاد يُبطل مفعول فاركو ويكبد نونو ألميدا هزيمته الأولى في مصر 59 دقيقة | الكرة المصرية
دورة ألعاب المتوسط - التاسعة.. عمر عبد الرحمن يحرز برونزية المصارعة الرومانية ساعة | رياضات أخرى
مهرجان أهداف.. إيسترن كومباني يترك المركز الأخير ويقتل الجونة في الدقائق الأخيرة ساعة | الكرة المصرية
قائمة سيراميكا - شادي حسين وباسم مرسي ضمن اختيارات أحمد سامي لمواجهة الزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا