مباشر في الدوري - فيوتشر (0)-(0) طلائع الجيش
الإثنين، 27 يونيو 2022 - 21:18
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فيوتشر وطلائع الجيش في الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.
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انطلاق المباراة
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