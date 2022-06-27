مباشر في الدوري - فيوتشر (0)-(0) طلائع الجيش

ألميدا: لعبنا أصعب مباراة في الدوري ضد الاتحاد السكندري

الاتحاد يُبطل مفعول فاركو ويكبد نونو ألميدا هزيمته الأولى في مصر

مهرجان أهداف.. إيسترن كومباني يترك المركز الأخير ويقتل الجونة في الدقائق الأخيرة

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