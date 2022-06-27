مهرجان أهداف.. إيسترن كومباني يترك المركز الأخير ويقتل الجونة في الدقائق الأخيرة

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 21:06

كتب : FilGoal

الجونة - إيسترن كومباني - الدوري المصري

أخيرا.. ترك إيسترن كومباني المركز الأخير في ترتيب الدوري المصري بعدما فاز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل أحمد متعب ومودي ناصر وأحمد تمساح لإيسترن كومباني بينما سجل خالد قمر ومحمود الشبراوي لـ الجونة.

وبهذه النتيجة أصبح إيسترن في المركز قبل الأخير عند النقطة 16 بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة 21 في المركز الرابع عشر.

أخبار متعلقة
التشكيل - قمر يقود الجونة.. ومتعب في هجوم إيسترن كومباني إسلام عيسى: الفوز على إيسترن مهم في مشوار المنافسة.. ونبدأ الاستعداد لـ الأهلي هاني سعيد: الفوز على إيسترن خطوة مهمة قبل مواجهة الأهلي انتهت في الدوري - فاركو (0)-(1) الاتحاد.. الجونة (2)-(3) إيسترن

تشكيل المباراة

دفع تامر مصطفى المدير الفني للجونة بـ خالد قمر في هجوم فريقه.

بينما اختار علاء عبد العال المدير الفني لـ إيسترن كومباني أحمد متعب وفراس بن عيفية في هجوم فريقه.

ملخص المباراة

بدأ فريق الجونة أول خطورة على المرمى من جانب إسلام محارب في الدقيقة الرابعة الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكن ارتطمت بالدفاع ومرت إلى خارج الملعب.

ورد إيسترن كومباني عن طريق محمود الشبرواي في الدقيقة 17 الذي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وشتتها الدفاع من على القائم الأول.

وألغي هدف لـ الجونة بداعي التسلل في الدقيقة 28 عن طريق خالد قمر بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وشهدت الدقيقة 33 أول أهداف الجونة عن طريق محمود الشبرواي الذي سدد الكرة على يمين الحارس بعد عرضية من إسلام محارب.

ولم ينتظر إيسترن كومباني طويلا لإحراز التعادل في الدقيقة 36 عن طريق مودي ناصر الذي استلم على حدود منطقة الجزاء وسددها مباشرة لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك.

وشهدت بداية الشوط الثاني إثارة بعد سقوط أحمد حجي في منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء عند الدقيقة 49 أحرزها أحمد متعب.

وبعد 10 دقائق فقط، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الجونة بعد عرقلة من صابر الشيمي على محمود الشبراوي داخل منطقة الجزاء ليسددها خالد قمر.

وتوالت هجمات إيسترن كومباني على مرمى الجونة لإحراز التقدم لكن دون أي جديد.

وفي الدقيقة الأخيرة اقتنص أحمد تمساح هدف الفوز لـ إيسترن كومباني بتسديدة قوية على الشباك بعد بينية متقنة من محمد رمضان.

اقرأ أيضا

عرض من قطر لبدر بانون

عودة سداسي الأهلي

ثلاثة مساعدين مؤكدين لسواريس في الأهلي وموقف يانكون

خطوة جديدة في مستقبل مرموش

الدوري المصري إيسترن كومباني الجونة
نرشح لكم
ألميدا: لعبنا أصعب مباراة في الدوري ضد الاتحاد السكندري مباشر في الدوري - فيوتشر (0)-(0) طلائع الجيش الاتحاد يُبطل مفعول فاركو ويكبد نونو ألميدا هزيمته الأولى في مصر قائمة سيراميكا - شادي حسين وباسم مرسي ضمن اختيارات أحمد سامي لمواجهة الزمالك قائمة الزمالك - 10 غيابات للأبيض أمام سيراميكا كليوباترا فاركو يدعم الطفلة رقية أمام الاتحاد السكندري مران الأهلي - راحة لـ السولية.. وتدريبات استشفائية للاعبي مباراة بيراميدز خبر في الجول - نادي قطر يتقدم بعرض لضم بدر بانون من الأهلي
أخر الأخبار
بعد زلزال جدة.. الأهلي ينضم إلى 7 أندية تاريخية هبطت هذا الموسم 31 ثاتيه | الكرة الأوروبية
للمرة الأولى في تاريخه.. الأهلي السعودي إلى الدرجة الثانية 6 دقيقة | الوطن العربي
نسر إيجالو يطير بالزعيم.. الهلال بطلا للدوري السعودي 8 دقيقة | الوطن العربي
ألميدا: لعبنا أصعب مباراة في الدوري ضد الاتحاد السكندري 11 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر في الدوري - فيوتشر (0)-(0) طلائع الجيش 52 دقيقة | الكرة المصرية
الاتحاد يُبطل مفعول فاركو ويكبد نونو ألميدا هزيمته الأولى في مصر 59 دقيقة | الكرة المصرية
دورة ألعاب المتوسط - التاسعة.. عمر عبد الرحمن يحرز برونزية المصارعة الرومانية ساعة | رياضات أخرى
مهرجان أهداف.. إيسترن كومباني يترك المركز الأخير ويقتل الجونة في الدقائق الأخيرة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا