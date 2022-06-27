قائمة الزمالك - 8 غيابات متواصلة للأبيض أمام سيراميكا كليوباترا

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 20:23

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري المصري.

ويستمر غياب ثماني الزمالك محمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني ومحمود علاء، وحازم إمام وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح ومحمد أبو جبل وطارق حامد عن القائمة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية

الدفاع: محمود حمدي الونش - محمد طارق - حسام عبدالمجيد - عبدالله جمعة - محمد حسام "بيسو"

الوسط: إمام عاشور - إسلام جابر - محمد أشرف روقا - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - أيمن حفني - أحمد سيد زيزو - أشرف بنشرقي - سيف جعفر - سيد محمد عبد الله

الهجوم: يوسف أسامة - عمر السعيد - سيف الدين الجزيري

ويكشف FilGoal.com تفاصيل إصابات لاعبي الزمالك قبل مباراة البنك الأهلي.

محمد عبد الشافي – كدمة في الركبة تعرض لها في مواجهة الأهلي.

محمد عبد الغني – كدمة في الكاحل بعدما شارك في لقاء الأهلي وهو يعاني من الإصابة، وفضل الجهاز الفني إراحته تجنبا لتفاقم الإصابة.

محمود علاء – كدمة والتواء في الكاحل تعرض لها أثناء تواجده مع منتخب مصر.

حازم إمام – تأهيل من الإصابة في العضلة الخلفية.

حمزة المثلوثي – تأهيل من الإصابة بالتواء في الكاحل.

أحمد فتوح – تأهيل بعد التعافي من فيروس كورونا.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 48 نقطة من 22 مباراة.

أما سيراميكا كليوباترا فيتواجد في المركز العاشر برصيد 26 نقطة من نفس عدد المباريات.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الإثنين 27 يونيو الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة.

وتبدأ المباراة في التاسعة والنصف مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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