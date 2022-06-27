مباشر - ليلة الحسم.. الهلال (1) - (0) الفيصلي.. الاتحاد (0) - (0) الباطن.. الفيديو يتدخل

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 19:47

كتب : FilGoal

الهلال ضد الاتحاد في الدوري السعودي

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراتي الهلال ضد الفيصلي والاتحاد ضد الباطن في ليلة حسم الدوري السعودي.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة عن الهلال، ولكل منهما 64 نقطة.

يمكنك متابعة مباراة الهلال ضد الفيصلي من هنا

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يمكنكك متابعة مباراة الاتحاد ضد الباطن من هنا

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الهلال ضد الفيصلي

ق8: جووول أول للهلال عن طريق أوديون إيجالو

ق5: رأسية أولى من جوليو تافاريس لاعب الفيصلي فوق العارضة

بداية المباراة

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الاتحاد ضد الباطن

ق28: الحكم يعود لتقنية الفيديو مجددا ولا يحتسب ضربة جزاء ولكن هذه المرة للاتحاد

ق8: الحكم يعود لتقنية الفيديو لمراجعة ضربة جزاء للباطن ولا يحتسب شيء في النهاية

بداية المباراة

الهلال الاتحاد،الهلال حسم الدوري السعودي
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