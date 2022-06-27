مباشر - ليلة الحسم.. الهلال (1) - (0) الفيصلي.. الاتحاد (0) - (0) الباطن.. الفيديو يتدخل
الإثنين، 27 يونيو 2022 - 19:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراتي الهلال ضد الفيصلي والاتحاد ضد الباطن في ليلة حسم الدوري السعودي.
ويحتل الاتحاد المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة عن الهلال، ولكل منهما 64 نقطة.
يمكنك متابعة مباراة الهلال ضد الفيصلي من هنا
يمكنكك متابعة مباراة الاتحاد ضد الباطن من هنا
-----------------------------------------
الهلال ضد الفيصلي
ق8: جووول أول للهلال عن طريق أوديون إيجالو
ق5: رأسية أولى من جوليو تافاريس لاعب الفيصلي فوق العارضة
بداية المباراة
-----------------------------------------
الاتحاد ضد الباطن
ق28: الحكم يعود لتقنية الفيديو مجددا ولا يحتسب ضربة جزاء ولكن هذه المرة للاتحاد
ق8: الحكم يعود لتقنية الفيديو لمراجعة ضربة جزاء للباطن ولا يحتسب شيء في النهاية
بداية المباراة
نرشح لكم
التشكيل - حجازي أساسي في مباراة حسم الدوري السعودي بين الاتحاد والباطن بسيناريو قاتل.. الترجي بطلا للدوري التونسي للمرة الـ 32 في تاريخه منتخب مصر في المجموعة الرابعة بـ كأس العرب تحت 20 عاما الدوري المغربي – الوداد والرجاء ينتصران.. ونقطة واحدة تحسم اللقب فيفا يكرم الفريق المصرى الفائز بأفضل مشروع رياضى في 2022 تقرير: رغم موافقة الريان.. جيمس رودريجيز يرفض العرض البرازيلي الرياضية السعودية: فيتوريا يرفض 4 ملايين يورو من النصر ويطلب الشرط الجزائي كاملا الصفقة الأولى.. تولوز يتعاقد مع مهاجم منتخب المغرب