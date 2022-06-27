مباشر في الدوري - فاركو (0)-(1) الاتحاد.. الجونة (2)-(2) إيسترن.. جووول

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 18:44

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - بيراميدز

تغطية حية لمباراتي فاركو والاتحاد السكندري والجونة وإيسترن كومباني ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

لمتابعة مباراة فاركو والاتحاد السكندري لحظة بلحظة من هنا.

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د 45+3: هدف لصالح الاتحاد عن طريق سعيدو سمبوري

د 45: ركلة جزاء للاتحاد السكندري

بداية المباراة

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لمتابعة مباراة الجونة وإيسترن كومباني لحظة بلحظة

د 61 خالد قمر يسجل هدف التعادل لإيسترن كومباني.

د 60: ركلة جزااء لـ الجونة.

من هنابداية الشوط الثاني

د 50: أحمد متعب يسجل هدف التقدم لإيسترن كومباني.

د 49: ركلة جزاء لإيسترن كومباني.

د 34: التعااااادل عن طريق مودي ناصر بعد عرضية استقبلها وسددها بقوة في الشباك.

د 33: جووووول أول للجونة عن طريق محمود الشبرواي.

د 30: فرضة خطيرة للجونة. بينية من جانب أحمد تمساح يستلمها أحمد متعب وتمر بمحازاة القائم.

د 28: هدف ملغي لصالح الجونة عن طريق خالد قمر.

د 10: خروج فراس بن عيفية للإصابة ودخول أحمد تمساح.

بداية المباراة

الدوري المصري الاتحاد السكندري فاركو إيسترن كومباني الجونة
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