ديلي ميل: نيمار قد يرحل عن باريس سان جيرمان بسبب تصريحات الخليفي

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن إمكانية رحيل نيمار دا سيلفا عن باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وفقا للصحيفة، فإن نيمار يشعر بأنه مستهدف بتصريحات ناصر الخليفي رئيس النادي عن عيوب الفريق في الموسم الماضي.

الخليفي كان قد تحدث لصحيفة لو باريزيان قائلا: "رحيل محتمل لـ نيمار هذا الموسم؟ ما يمكنني قوله هو أننا نتوقع من كل اللاعبين أن يقدموا أكثر بكثير من الموسم الماضي".

وتابع "يجب أن يقدموا 100% من أدائهم لأنه من الواضح إننا لم نكن جيدين كفاية في الموسم الماضي للذهاب بعيدا، وهدفنا في الموسم المقبل واضح وهو العمل كل يوم بنسبة 200% وتقديم كل ما لدينا من أجل قميص النادي، أعط الحد الأقصى وسترى النتيجة".

وأضاف "عليك أن تصبح متواضعا من جديد وأن تتغير من أجل تفادي الإيقافات والإصابات والبطاقات الحمراء التي تغير المباراة".

وفقا لديلي ميل فإن نيمار يشعر بأن كلام الخليفي كان موجها إليه بشكل من الأشكال وهو ما قد يتسبب في رحيله خلال فترة الانتقالات الحالية بعد خمس مواسم مع النادي.

نيمار كان قد شارك مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي في 28 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 13 هدفا وصناعة 8.

وكان باريس سان جيرمان قد نجح في تمديد تعاقده مع كيليان مبابي لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

ولم يتمم باريس سان جيرمان أي صفقة خلال الانتقالات الحالية بشكل رسمي حتى الآن سوى تفعيل بند الشراء في عقد الظهير الأيسر للفريق نونو مينديز.

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