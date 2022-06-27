سكاي: الدعم مستمر.. توتنام يستهدف ضم ثنائي إيفرتون مع منافسة من تشيلسي

كشفت شبكة سكاي سبورتس الإخبارية عن سعي توتنام لضم ثنائي إيفرتون ريتشارلسون وأنتوني جوردون.

ويرغب توتنام في ضم موهبة إنجليزية جديدة ويعتبر جوردون كلاعب للمستقبل.

وسيتنافس توتنام مع تشيلسي على ضم ريتشارلسون حيث ترى إدارة البلوز أن اللاعب البرازيلي سيكون البديل لروميلو لوكاكو المتوقع رحيله إلى إنتر ميلان معارا.

وينتظر إيفرتون تقديم توتنام لعرض مزدوج قريبا ولكن التوفيز ليس لديهم أي رغبة حتى الآن في الموافقة على الأرض.

توتنام راقب ريتشارلسون منذ أن كان في واتفورد ويراه الآن داعما لهاري كين في الهجوم.

على الجانب الآخر، يسعى توماس توخيل لإضافة ثلاثة عناصر هجومية لفريقه مع بروز أسماء الثلاثي رحيم ستيرلنج من مانشستر سيتي وعثمان ديمبيلي بعد انتهاء تعاقده مع برشلونة وأخيرا ريتشارلسون.

ويسعى تشيلسي أيضا لإضافة لاعبين في الخط الدفاعي بعد رحيل أنطونيو روديجر وأندريس كريستنسن مع اهتمام بضم ناثان أكي من مانشستر سيتي وماتياس دي ليخت من يوفنتوس.

ريتشارلسون شارك في 33 مباراة مع إيفرتون الموسم الماضي سجل خلالها 11 هدفا وصنع خمسة آخرين.

ما هي صفقات توتنام؟

انضم إيفان بيريسيتش كأول الصفقات تحت قيادة كونتي في صفقة انتقال حر حتى 2024 بعد نهاية عقده مع إنتر.

كما ضم الحارس فريزر فورستر في صفقة انتقال حر حتى صيف 2024 بعد نهاية عقده مع ساوثامبتون.

وأخيرا يفيس بيسوما قادما من برايتون حتى 2026 وبحسب التقارير كلف خزينة توتنام 25 مليون جنيه إسترليني.

اقرأ أيضا

ذهبيتان لمصر في دورة ألعاب البحر المتوسط

ثلاثة مساعدين مؤكدين لسواريس في الأهلي وموقف يانكون

خطوة جديدة في مستقبل مرموش

تفاصيل عرض الأهلي لسواريس