سكاي: الدعم مستمر.. توتنام يستهدف ضم ثنائي إيفرتون مع منافسة من تشيلسي

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 17:56

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي

كشفت شبكة سكاي سبورتس الإخبارية عن سعي توتنام لضم ثنائي إيفرتون ريتشارلسون وأنتوني جوردون.

ويرغب توتنام في ضم موهبة إنجليزية جديدة ويعتبر جوردون كلاعب للمستقبل.

وسيتنافس توتنام مع تشيلسي على ضم ريتشارلسون حيث ترى إدارة البلوز أن اللاعب البرازيلي سيكون البديل لروميلو لوكاكو المتوقع رحيله إلى إنتر ميلان معارا.

أخبار متعلقة
تقرير: مانشستر سيتي يعرض على محرز التجديد بعقد قصير نائب رئيس المصري: طلبنا من اتحاد الكرة للمشاركة في الكونفدرالية.. والشعباني هو من اختار القضاء انطلاق استعدادات مانشستر يونايتد للموسم الجديد خبر في الجول - فولفسبورج يبدأ مفاوضات تمديد عقد مرموش

وينتظر إيفرتون تقديم توتنام لعرض مزدوج قريبا ولكن التوفيز ليس لديهم أي رغبة حتى الآن في الموافقة على الأرض.

توتنام راقب ريتشارلسون منذ أن كان في واتفورد ويراه الآن داعما لهاري كين في الهجوم.

على الجانب الآخر، يسعى توماس توخيل لإضافة ثلاثة عناصر هجومية لفريقه مع بروز أسماء الثلاثي رحيم ستيرلنج من مانشستر سيتي وعثمان ديمبيلي بعد انتهاء تعاقده مع برشلونة وأخيرا ريتشارلسون.

ويسعى تشيلسي أيضا لإضافة لاعبين في الخط الدفاعي بعد رحيل أنطونيو روديجر وأندريس كريستنسن مع اهتمام بضم ناثان أكي من مانشستر سيتي وماتياس دي ليخت من يوفنتوس.

ريتشارلسون شارك في 33 مباراة مع إيفرتون الموسم الماضي سجل خلالها 11 هدفا وصنع خمسة آخرين.

ما هي صفقات توتنام؟

انضم إيفان بيريسيتش كأول الصفقات تحت قيادة كونتي في صفقة انتقال حر حتى 2024 بعد نهاية عقده مع إنتر.

كما ضم الحارس فريزر فورستر في صفقة انتقال حر حتى صيف 2024 بعد نهاية عقده مع ساوثامبتون.

وأخيرا يفيس بيسوما قادما من برايتون حتى 2026 وبحسب التقارير كلف خزينة توتنام 25 مليون جنيه إسترليني.

اقرأ أيضا

ذهبيتان لمصر في دورة ألعاب البحر المتوسط

ثلاثة مساعدين مؤكدين لسواريس في الأهلي وموقف يانكون

خطوة جديدة في مستقبل مرموش

تفاصيل عرض الأهلي لسواريس

توتنام إيفرتون الدوري الإنجليزي سوق الانتقالات
نرشح لكم
أوديجارد: جيسوس يمنح أرسنال ما هو أكثر من التسجيل والصناعة أرتيتا: توقعنا مباراة صعبة أمام بورنموث.. وما زلنا في حاحة للتحسن إريكسن: الفوز على ليفربول سيعطينا دفعة كبيرة.. والجماهير تنتظر مباراة قوية العرض مستمر.. أرسنال يضرب بورنموث بالثلاثة انتهت الدوري الإنجليزي - بورنموث (0) - (3) أرسنال الدوري الإنجليزي - فوز قاتل لـ فولهام وآخر لأستون فيلا.. وإيفرتون يحقق نقطته الأولى بسبب العنصرية ضد سون - تشيلسي يوقف أحد مشجعيه لأجل غير مسمى لا تغير تشكيلا فائزا - مصابو أرسنال يعودون لمقاعد البدلاء أمام بورنموث
أخر الأخبار
المباراة الرابعة للفريقين.. الحنفي حكما لمواجهة الأهلي والإسماعيلي 38 دقيقة | الكرة المصرية
غرامة على لاعبي سموحة وجلسة بين الإدارة وبسيوني لبحث أسباب تراجع النتائج 47 دقيقة | الكرة المصرية
أم جزائرية وأب مصري.. من هو مهاجم الزمالك المتواجد في قائمة الجزائر للناشئين 49 دقيقة | الوطن العربي
في مباراة ما بعد كاسيميرو.. ريال مدريد يقضي على سيلتا فيجو بالمرتدات 57 دقيقة | الدوري الإسباني
المقاولون العرب: التحكيم أضاع علينا 11 نقطة هذا الموسم.. ونطالب بالمساواة ساعة | الكرة المصرية
فتح الله: نشعر بالحزن على النقاط المهدرة.. وهدفنا كان حصد بطولة الموسم الحالي ساعة | الكرة المصرية
وكيل محمود جاد يكشف حقيقة رغبة الزمالك في التعاقد معه ساعة | ميركاتو
تسبب ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 3 وكيل أعمال بالدي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الأهلي 4 خبر في الجول - تفاصيل تعاقد الزمالك مع زكريا الوردي.. وموعد إعلان الصفقة