كرة يد - مباشر دورة ألعاب المتوسط.. مصر (18)-(11) إيطاليا.. الفارق يتسع

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 17:21

كتب : FilGoal

يحيى الدرع - يد مصر - الصورة من حساب مصر 2021

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر وإيطاليا في افتتاح مباريات دور المجموعات بدورة ألعاب البحر المتوسط لكرة اليد.

منتخب مصر يوسع الفارق.. النتيجة الحالية مصر (13)-(8) إيطاليا

منتخب مصر يستعيد التقدم.. النتيجة الحالية مصر (7)-(5) إيطاليا

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منتخب إيطاليا يتعادل مصر (4) - (4) إيطاليا

تقدم مصري مبكر 3-1

بداية المباراة

منتخب مصر كرة يد دورة ألعاب البحر المتوسط
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