كرة يد - انتهت دورة ألعاب المتوسط.. مصر (38)-(35) إيطاليا.. فوز أول

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 17:21

كتب : FilGoal

يحيى الدرع - يد مصر - الصورة من حساب مصر 2021

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر وإيطاليا في افتتاح مباريات دور المجموعات بدورة ألعاب البحر المتوسط لكرة اليد.

نهاية المباراة بفوز منتخب مصر بنتيجة 38-35

دقيقة على نهاية المباراة.. النتيجة الحالية مصر (37)-(33) إيطاليا.

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النتيجة الحالية.. مصر (31)-(29) إيطاليا

الفارق يتقلص.. النتيجة الحالية مصر (24-(20) إيطاليا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

منتخب مصر يوسع الفارق.. النتيجة الحالية مصر (13)-(8) إيطاليا

منتخب مصر يستعيد التقدم.. النتيجة الحالية مصر (7)-(5) إيطاليا

منتخب إيطاليا يتعادل مصر (4) - (4) إيطاليا

تقدم مصري مبكر 3-1

بداية المباراة

منتخب مصر كرة يد دورة ألعاب البحر المتوسط
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