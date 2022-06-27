كرة يد - انتهت دورة ألعاب المتوسط.. مصر (38)-(35) إيطاليا.. فوز أول
الإثنين، 27 يونيو 2022 - 17:21
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر وإيطاليا في افتتاح مباريات دور المجموعات بدورة ألعاب البحر المتوسط لكرة اليد.
نهاية المباراة بفوز منتخب مصر بنتيجة 38-35
دقيقة على نهاية المباراة.. النتيجة الحالية مصر (37)-(33) إيطاليا.
النتيجة الحالية.. مصر (31)-(29) إيطاليا
الفارق يتقلص.. النتيجة الحالية مصر (24-(20) إيطاليا
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
منتخب مصر يوسع الفارق.. النتيجة الحالية مصر (13)-(8) إيطاليا
منتخب مصر يستعيد التقدم.. النتيجة الحالية مصر (7)-(5) إيطاليا
منتخب إيطاليا يتعادل مصر (4) - (4) إيطاليا
تقدم مصري مبكر 3-1
بداية المباراة
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