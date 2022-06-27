نائب رئيس المصري: أرسلنا خطابا إلى اتحاد الكرة للمشاركة في الكونفدرالية.. والشعباني هو من اختار القضاء

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 16:59

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو المصري بالهدف أمام مصر للمقاصة

تحدث عاطف مبروك نائب رئيس النادي المصري عن تمسك ناديه بالمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم المقبل.

وقال مبروك في تصريحاته لإذاعة ميجا إف إم: "أرسلنا خطابا رسميا لاتحاد الكرة من أجل المشاركة في بطولة الكونفدرالية في الموسم المقبل وفقا لمواد اللائحة".

وفيما يخص أزمة مستحقات اللاعبين الأجانب قال مبروك: "اتفقنا مع اللاعبين الأجانب على تقسيط مستحقاتهم المالية على 4 أشهر، وتم منحهم أول هذه الأقساط، وسيتم توزيع بقية الأقساط على الأشهر الثلاثة المقبلة".

أخبار متعلقة
كاف يعتمد 7 ملاعب مصرية لاستضافة تصفيات أمم إفريقيا للمحليين 2023 جمال علام: كاف ظلم الأهلي.. وأقسم أنني لن أترك حق أي ناد مصري أبو ريدة: لم أتأخر يوما عن دعم أي فريق مصري.. وطلبات التنظيم مهمة الاتحاد

أما عن أزمة المدرب السابق معين الشعباني قال مبروك: "لم نكن نتمنى الذهاب لطريق المحاكم والقضايا ولكن من الواضح أن معين الشعباني يملك وجهة نظر مختلفة. كنا نسعى لإنهاء الأمور بالتراضي، ولكننا مستعدين لذلك".

وأوضح "المصري قدم لمعين الشعباني كل حقوقه وما يخص بقية مرتبه، إقالته كانت نتيجة طبيعية لسوء النتائج وعدم التزامه في فترة صعبة للغاية".

وكان وليد عرفات رئيس سموحة قد قال في الإطار ذاته لـ FilGoal.com أن طريقة اختيار ممثلي مصر قاريا تقتل الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وأعلن الاتحاد الإفريقي "كاف" عن خارطة بطولاته، ومد فترة تحديد الأندية المشاركة حتى 31 يوليو. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com أن طريقة اختيار الأندية المصرية سيتم تحديدها في الفترة المقبلة بعد خطاب كاف بمد الموعد النهائي. (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا:

أبولا البرتغالية: جيل فيسنتي بدأ مفاوضاته مع بديل مدرب الأهلي

مدرب مصر – تلميذ كيروش سيدرب صلاح أخيرا.. من هو باولو سوزا

تنس - لا تتوقف عن كتابة التاريخ.. أنس جابر الثانية عالميا

حسام حسن ورمضان يكسران الصيام.. أبرز أرقام فوز الأهلي على بيراميدز

كأس الكونفدرالية المصري معين الشعباني اتحاد الكرة عاطف مبروك
نرشح لكم
خبر في الجول - 3 مساعدين مؤكدين لـ سواريس في الأهلي ومفاوضات بشأن الرابع خبر في الجول - فولفسبورج يبدأ مفاوضات تمديد عقد مرموش ريكورد البرتغالية تكشف تفاصيل عرض الأهلي المغري لـ سواريس.. والمدرب يتحمل الشرط الجزائي المصري يستأنف تدريباته الخميس استعدادا لـ كأس مصر جونياس: أجبرنا الأهلي على عدم خلق فرص ولم نستحق الخسارة.. وينقصنا تنظيم المسابقة أبولا البرتغالية: جيل فيسنتي بدأ مفاوضاته مع بديل سواريس والإعلان قد يكون اليوم أسوان: إقناع ربيع ياسين لم يستغرق وقتا.. والمدرب يقدر الموارد المتاحة موعد مباريات الإثنين 27 يونيو 2022.. ثلاث مواجهات في الدوري المصري والحسم في السعودية
أخر الأخبار
خبر في الجول - 3 مساعدين مؤكدين لـ سواريس في الأهلي ومفاوضات بشأن الرابع 7 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - فولفسبورج يبدأ مفاوضات تمديد عقد مرموش 7 دقيقة | المحترفون
نائب رئيس المصري: أرسلنا خطابا إلى اتحاد الكرة للمشاركة في الكونفدرالية.. والشعباني هو من اختار القضاء 18 دقيقة | الكرة المصرية
انطلاق استعدادات مانشستر يونايتد للموسم الجديد 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دورة البحر المتوسط - ذهبيتان لـ مصر في الكاراتيه عن طريق فريال ويوسف 33 دقيقة | رياضات أخرى
سكاي: مدافع مانشستر سيتي على رادار تشيلسي ساعة | ميركاتو
البحر المتوسط - "سلامة اللاعبين أهم من الميداليات".. رفض مشاركة بطل مصر للكاراتيه في النهائي للإصابة ساعة | رياضات أخرى
ريكورد البرتغالية تكشف تفاصيل عرض الأهلي المغري لـ سواريس.. والمدرب يتحمل الشرط الجزائي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا