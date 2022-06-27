مدير بايرن السابق يكشف لماذا رفض ضم ماني في 2014

كشف مايكل ريشكي المدير الرياضي السابق لبايرن ميونيخ أن النادي الألماني كان ينوي ضم ساديو ماني قبل 8 سنوات.

وأعلن بايرن ميونيخ عن ضم ماني قادمًا من ليفربول مقابل 32 مليون يوروبعقد يمتد لـ3 سنوات.

وقال ريشكي في تصريحات لجريدة كيكر: "درسنا ضم ماني لبايرن في 2014، لكن تألق فرانك ريبيري وأرين روبين في مركز الجناح منع ذلك".

وأضاف "الثنائي كان يتألق في ذلك الوقت وأفضل من ماني"

وتابع "قبل 8 سنوات لم يكن ماني بمستواه الحالي، لقد كان جناحا موهوبا للغاية، لكن اليوم أصبح ماني لاعبا مختلفا".

وأردف مدير بايرن السابق "لقد تطور ساديو ونضج بشكل لا يصدق. ومن الناحية التكتيكية ارتقى لمستويات مختلفة تمامًا".

وأتم "ماني لاعب مرن للغاية الآن. يمكنه اللعب على الأجنحة، أو كمهاجم صريح أو كصانع ألعاب أو كمهاجم وهمي، أعتقد أنها صفقة جيدة لبايرن".

وينضم الجناح السنغالي مقابل 32 مليون يورو بالإضافة إلى 9 مليون يورو حوافز.

وقال ماني في المؤتمر الصحفي أثناء تقديمه: "لطالما اعتقدت أن بايرن ميونخ هو النادي المناسب لي للتطور".

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وتابع عن مدربه يوليان ناجلزمان: "كان من المهم التعرف عليه وعلى المشروع. عندما شرحوا لي أفكارهم كنت مندهشا. لم أكن مضطرا للتفكير مرتين، هذا هو الفريق المناسب لي ".

وأضاف "حياتي مليئة بالتحديات، وأنا أحبها، نحن فريق قوي للغاية معا. نريد الفوز بكل شيء وجميع اللاعبين هنا جاهزون للفوز بالألقاب".

وتابع "لقد عملت بجد في حياتي للعب في أحد أكبر الأندية في العالم وعندما تلعب لبايرن فأنت تعلم ما يمكن أن تتوقعه".

ومن جانبه، قال هبيربرت هاينر رئيس بايرن ميونيخ: "نحن فخورون بتعاقدنا مع لاعب مثل ساديو ماني، بايرن ميونخ واحد من أفضل الأندية في العالم".

وقال أوليفر كان المدير التنفيذي للنادي: "تمكنا من الحصول على لاعب من الطراز العالمي. إنه مرن للغاية وسريع وخطير للغاية وقد أحببت ذلك منذ البداية. يريد الفوز بالألقاب وانتهى به الأمر في النادي المناسب".

وأضاف " لهذا السبب من المهم للغاية أن يكون لدينا لاعبون مثل ماني في صفوفنا، الكل هنا يريد أفضل المكاسب الممكنة ودوري الأبطال. نريد أن نبدأ فريقا يمكنه فعل ذلك".

حسن صالح حميديتيش المدير الرياضي قال: "ساديو نجم عالمي، نحن سعداء وفخورون بأنه سيعززنا. إنه ليس فقط لاعب كرة قدم عظيم، ولكنه أيضا بعقلية رائعة".

وانضم ماني إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون في عام 2016.

وخاض مع الفريق 269 مباراة سجل خلالهم 120 هدفا وصنع 48 آخرين.

























كما سجل أسرع هاتريك في تاريخ الدوري الإنجليزي بقميص ساوثامبتون أمام أستون فيلا.

وتوج ساديو مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

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