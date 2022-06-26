مباشر كأس مصر - الأهلي (1)-(0) بيراميدز.. جووول طاهر والأول

الأحد، 26 يونيو 2022 - 20:51

كتب : FilGoal

أليو ديانج مع الأهلي أمام بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في دور الـ8 لكأس مصر الموسم الماضي 2020/2021.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــ

أخبار متعلقة
تشكيل بيراميدز - رمضان والسعيد أساسيان أمام الأهلي في كأس مصر مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: سوزا أحد المرشحين لتدريب مصر تشكيل الأهلي - شريف يقود هجوم الأهلي.. عودة ديانج وهاني أمام بيراميدز في كأس مصر

ق 18: جوووول طاهر والأول للأهلي

ق 13: كرة مقطوعة من ديانج وتسديدة خطيرة من عبد الله السعيد تمر جوار المرمى

انطلاق المباراة

بيراميدز الأهلي كأس مصر
نرشح لكم
مصدر مقرب من سوزا لـ في الجول: الاتحاد المصري تفاوض معنا.. هناك موافقة مبدئية ولكن الثالث على التوالي تحت قيادة حسام.. المصري يفوز على مصر للمقاصة بثلاثية تشكيل بيراميدز - رمضان والسعيد أساسيان أمام الأهلي في كأس مصر مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: سوزا أحد المرشحين لتدريب مصر تشكيل الأهلي - شريف يقود هجوم الأهلي.. عودة ديانج وهاني أمام بيراميدز في كأس مصر مدرب الأهلي - اعتراضات التحكيم وإشادة بالجماهير.. كيف يتعامل سواريس مع الإعلام؟ مدرب الأهلي - ريكاردو سواريس.. الأفضل في البرتغال لحل المشاكل بأسرع وقت ومورينيو مثله الأعلى انتهت في الدوري - مصر للمقاصة (0)-(2) المصري.. الانتصار الثالث على التوالي
أخر الأخبار
دورة البحر المتوسط - فضية جديدة لـ مصر في الكاراتيه 11 دقيقة | رياضات أخرى
مصدر مقرب من سوزا لـ في الجول: الاتحاد المصري تفاوض معنا.. هناك موافقة مبدئية ولكن 29 دقيقة | الكرة المصرية
الثالث على التوالي تحت قيادة حسام.. المصري يفوز على مصر للمقاصة بثلاثية 46 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كأس مصر - الأهلي (1)-(0) بيراميدز.. جووول طاهر والأول ساعة | الكرة المصرية
تشكيل بيراميدز - رمضان والسعيد أساسيان أمام الأهلي في كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
بسيناريو قاتل.. الترجي بطلا للدوري التونسي للمرة الـ 32 في تاريخه ساعة | الوطن العربي
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: سوزا أحد المرشحين لتدريب مصر ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - شريف يقود هجوم الأهلي.. عودة ديانج وهاني أمام بيراميدز في كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا 4 أبولا البرتغالية: الأهلي اتفق مع ريكاردو سواريس لتدريب الفريق