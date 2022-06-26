مباشر كأس مصر - الأهلي (1)-(0) بيراميدز.. جووول طاهر والأول
الأحد، 26 يونيو 2022 - 20:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في دور الـ8 لكأس مصر الموسم الماضي 2020/2021.
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ق 18: جوووول طاهر والأول للأهلي
ق 13: كرة مقطوعة من ديانج وتسديدة خطيرة من عبد الله السعيد تمر جوار المرمى
انطلاق المباراة
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