تشكيل بيراميدز - رمضان والسعيد أساسيان أمام الأهلي في كأس مصر

الأحد، 26 يونيو 2022 - 20:41

كتب : أحمد الخولي

بيراميدز × المصري

دفع تاكيس جونياس المدير الفني لـ بيراميدز بالثنائي عبد الله السعيد ورمضان صبحي في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة الأهلي.

ويلعب بيراميدز ضد الأهلي في دور الـ8 لكأس مصر موسم 2020/2021 الماضي.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

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حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - حسين السيد

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل دونجا - إسلام عيسى - رمضان صبحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

أحمد الشناوي - إريك تراوري - أحمد توفيق - إبراهيم توريه - عبد الله مجدي - أحمد سامي - محمود صابر - محمد الجباس - هشام محمد

بينما خرج من قائمة المباراة، لاعب الوسط محمد صادق، والمهاجم الجنوب إفريقي فخري لاكاي.

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