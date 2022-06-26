تشكيل بيراميدز - رمضان والسعيد أساسيان أمام الأهلي في كأس مصر
الأحد، 26 يونيو 2022 - 20:41
كتب : أحمد الخولي
دفع تاكيس جونياس المدير الفني لـ بيراميدز بالثنائي عبد الله السعيد ورمضان صبحي في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة الأهلي.
رمضان صبحي
النادي : بيراميدز
ويلعب بيراميدز ضد الأهلي في دور الـ8 لكأس مصر موسم 2020/2021 الماضي.
وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - حسين السيد
خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل دونجا - إسلام عيسى - رمضان صبحي - وليد الكرتي
خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:
أحمد الشناوي - إريك تراوري - أحمد توفيق - إبراهيم توريه - عبد الله مجدي - أحمد سامي - محمود صابر - محمد الجباس - هشام محمد
بينما خرج من قائمة المباراة، لاعب الوسط محمد صادق، والمهاجم الجنوب إفريقي فخري لاكاي.
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