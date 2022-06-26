مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: سوزا أحد المرشحين لتدريب مصر

كشف مصدر من اتحاد الكرة عن تواجد البرتغالي باولو سوزا ضمن المرشحين لمهمة تدريب منتخب مصر.

ورحل إيهاب جلال عن تدريب الفراعنة بعد ثلاث مباريات فقط بالفوز على غينيا ثم الهزيمة أمام إثيوبيا وكوريا الجنوبية.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "نتواصل بالفعل مع باولو سوزا".

وأضاف "تفاوضنا معه وهو واحد من المرشحين بقوة لتدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة".

ويعد باولو سوزا متاحا حاليا للتفاوض خاصة عقب فسخ تعاقده قبل عدة أشهر مع فلامنجو البرازيلي.

وبدأ اللاعب البرتغالي السابق مسيرته التدريبية في عام 2005 مع منتخب بلاده تحت 16 سنة ثم قاد كوينز بارك رينجرز الأسكتلندي وسوانزي سيتي الويلزي ثم ليستر سيتي الإنجليزي.

ثم قاد صاحب الـ51 عاما فريق فديوتون المجري ومكابي تل أبيب الإسرائيلي وبازل السويسري وفيورنتينا الإيطالي حيث درب وقتها محمد صلاح.

ذلك قبل أن يحط الرحال في الصين لتدريب تيانجين تيدا ثم بوردو الفرنسي ومنتخب بولندا وأخيرا فلامنجو.

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