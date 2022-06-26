تشكيل الأهلي - شريف يقود هجوم الأهلي.. عودة ديانج وهاني أمام بيراميدز في كأس مصر

يغيب بيرسي تاو للإصابة، ويعود أليو ديانج. يخرج كريم فؤاد ويحل محمد هاني. هذا هو الجديد في تشكيل الأهلي الذي أعلنه سامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني لمواجهة بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر للموسم الماضي (2020-2021)، مقارنة بتشكيل المباراة السابقة ضد غزل المحلة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمود وحيد

خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة - محمد شريف – طاهر محمد طاهر

البدلاء: مصطفى شوبير - محمود متولي - بدر بانون – كريم فؤاد – محمد أشرف – زياد طارق - وليد سليمان - صلاح محسن - حسام حسن

وفاز الأهلي في مباراته الأخيرة على غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويلتقي الفائز من الأهلي وبيراميدز بفريق بتروجت في نصف النهائي، بينما ينتظر الزمالك في النهائي بعد فوزه على أسوان.

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