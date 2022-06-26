مدرب الأهلي - اعتراضات التحكيم وإشادة بالجماهير.. كيف يتعامل سواريش مع الإعلام؟

الأحد، 26 يونيو 2022 - 20:23

كتب : محمود ضياء

ريكاردو سواريس مدرب الأهلي الجديد

من المنتظر أن يصبح البرتغالي ريكاردو سواريش مدرب الأهلي الجديد.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن اتفاق الأهلي مع المدرب صاحب الـ47 عاما.

سواريس قد يحضر مباراة سموحة، ومن المنتظر أن يقود الفريق لمدة عامين

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فكيف يتعامل ريكاردو سواريش مع الإعلام؟

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