طارق مصطفى يتحدث بعد قيادة فريقه للبقاء في الدوري المغربي

الأحد، 26 يونيو 2022 - 12:59

كتب : FilGoal

طارق مصطفى

قاد طارق مصطفى المدير الفني لأولمبيك آسفي المغربي فريقه لضمان البقاء في الدوري المغربي الممتاز.

وانتصر أولمبيك آسفي على ضيفه اتحاد طنجة بنتيجة 3-1 ضمن الجولة 28 من الدوري المغربي ليضمن البقاء رسميا.

وقال طارق مصطفى في تصريحات نشرها موقع البطولة المغربي: "الحمد لله على تحقيق النقاط الـ3، لكن الأهم من ذلك هو ضمان البقاء".

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وأضاف "المهمة كانت صعبة، لكن في البداية قلت إنها ليست مستحيلة".

وتابع "عندما جئت إلى الفريق، قلت للاعبين ليس أمامنا 10 مباريات، بل 8 مباريات فقط، وقد كانوا عند الوعد".

وضمن أولمبيك آسفي البقاء بعدما رفع رصيده لـ35 نقطة واحتل المركز الثامن قبل نهاية الموسم بجولة.

وفي القمة، اقترب الوداد من التتويج بلقب الدوري، إذ يحتاج لنقطة واحدة فقط من مباراتيه المتبقيتين، فالوداد يبعد عن الرجاء الوصيف بـ6 نقاط.

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