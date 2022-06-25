فيفا يكرم الفريق المصرى الفائز بأفضل مشروع رياضى في 2022

السبت، 25 يونيو 2022 - 22:36

كتب : FilGoal

الفريق المصري الفائز بجائزة أفضل مشروع رياضي

كرم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الفريق المصرى الفائز بأفضل مشروع رياضى لعام 2022.

وتفوق الفريق المصري عي المسابقة المقامة على مستوى الـ19 دولة والتى يمنح بها فيفا دبلومة الإدارة الرياضية بالتعاون مع المركز الدولى للدراسات الرياضية.

وقام الفريق المصري بعمل مشروعه تحت اسم "اتطوع" ومثل جامعة القاهرة التي تمنح الشهادة المحلية للدبلومة.

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المشروع هو منصة إلكترونية لتنظيم عملية التطوع في الأحداث الرياضية وتسهيلها على المتطوعين أو اللجان المنظمة.

وتكون الفريق من خمسة أفراد وهم أحمد كارم وسيف عامر وعمرو عادل ومرام القاضي وإنجى آل جميل.

وتأهل المشروع الفائز على المستوى المحلي للمنافسة العالمية التي يتنافس فيها المشاريع الفائزة من كل الدول ومن بينها إسبانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا وروسيا وفلسطين والسنغال والإمارات.

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