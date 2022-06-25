تقرير: خطوة واحدة تفصل جيمس رودريجيز عن بوتافوجو البرازيلي

السبت، 25 يونيو 2022 - 14:55

كتب : FilGoal

جيمس رودريجيز

جيمس روديجيز الريان القطري بوتافوجو البرازيلي
نرشح لكم
الرياضية السعودية: فيتوريا يرفض 4 ملايين يورو من النصر ويطلب الشرط الجزائي كاملا الصفقة الأولى.. تولوز يتعاقد مع مهاجم منتخب المغرب نواذيبو بطلا لـ الدوري الموريتاني للمرة العاشرة في تاريخه جمال بلماضي: الانتصارات الأخيرة لن تنسينا خيبة كأس العالم انتخاب فوزي لقجع رئيسا للاتحاد المغربي لكرة القدم لولاية ثالثة تقرير: ظهير منتخب كوت ديفوار أول مطالب رودي جارسيا في النصر السعودي أهلي جدة في خطر.. 6 أندية تاريخية هبطت في موسم 2021-2022 الدوري السعودي – حجازي: سنقاتل حتى اللحظة الأخيرة لنصبح أبطالا
أخر الأخبار
تقرير: خطوة واحدة تفصل جيمس رودريجيز عن بوتافوجو البرازيلي 10 دقيقة | الوطن العربي
جميع وديات فرق أوروبا الكبرى استعدادا للموسم الجديد 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماركا: ماريانو دياز يقرر الرحيل عن ريال مدريد 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة ساعة | الكرة المصرية
مونت كارلو: الجزائري بلايلي مستمر في بريست الموسم المقبل ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية السعودية: فيتوريا يرفض 4 ملايين يورو من النصر ويطلب الشرط الجزائي كاملا 2 ساعة | الوطن العربي
ليكيب: أومتيتي قد يغادر إلى إيطاليا أو فرنسا 2 ساعة | ميركاتو
وكيل باولو سوزا لـ في الجول عن تدريب مصر: شائعات مثلما حدث مع الأهلي 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا 4 موسيماني: رحيلي عن الأهلي كان صادما.. وهذه رسالتي لمدربه القادم