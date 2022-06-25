ماركا: ماريانو دياز يقرر الرحيل عن ريال مدريد

السبت، 25 يونيو 2022 - 14:15

كتب : FilGoal

ماريانو دياز - ريال مدريد

ينوي ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد مغادرة النادي الملكي هذا الصيف بحثا عن فرصة للمشاركة بشكل منتظم بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ماريانو دياز

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وينتهي تعاقد دياز مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل إلا أنه يرغب في خوض تحدي جديد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن دياز أبلغ إدارة ريال مدريد بنيته في الرحيل عن صفوق الفريق بداية من الموسم المقبل.

أخبار متعلقة
قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة مونت كارلو: الجزائري بلايلي مستمر في بريست الموسم المقبل ليكيب: أومتيتي قد يغادر إلى إيطاليا أو فرنسا الرياضية السعودية: فيتوريا يرفض 4 ملايين يورو من النصر ويطلب الشرط الجزائي كاملا

وأضافت أن اللاعب الذي رفض الرحيل عن ريال مدريد الموسم الماضي اقتنع بضرورة البحث عن فرصة المشاركة بشكل أكبر مع فريق جديد.

دياز عاد إلى ريال مدريد قادما من ليون الفرنسي مقابل 21 مليون يورو ليقضي 4 مواسم بقميص الفريق الملكي.

صاحب الـ28 عاما شارك مع ريال مدريد خلال الأربع سنوات الماضية في 59 مباراة وسجل 7 أهداف.

دياز شارك خلال الموسم الحالي في 11 مباراة فقط وسجل هدف وحيد وصنع آخر.

ماريانو دياز ريال مدريد
نرشح لكم
هالاند وجيسيوس وكارفاليو.. أرقام قياسية في مباريات الأربعاء الناري بالدوري الإنجليزي وداعا برشلونة.. بيرناردو سيلفا يؤكد بقائه مع مانشستر سيتي بعد سداسية نوتنجهام.. هالاند: كان من المهم مواصلة ما فعلناه ضد كريستال بالاس ما أشبه الليلة بالبارحة.. كلوب: هكذا تغير الحال من مباراة التسعة إلى هذا الموقف ميسي يصنع مرتين.. سان جيرمان يفوز على تولوز بثلاثية في الدوري الفرنسي صناعتان خطفا الانتصار.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام نيوكاسل صلاح يصنع مرتين لينقذ كلوب.. ليفربول يقتل نيوكاسل +98 نابولي يتعثر مجددا ويتعادل أمام ليتشي
أخر الأخبار
الاتحاد السكندري يعلن تعاقده مع أحمد عيد ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه مع محمد بسام ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – تقارب في المفاوضات بين الأهلي ولوهافر بشأن بيرسي تاو.. وساعات حاسمة ساعة | الكرة المصرية
هالاند وجيسيوس وكارفاليو.. أرقام قياسية في مباريات الأربعاء الناري بالدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
الاتحاد السكندري لـ في الجول: نخطط لبيع 13 لاعبا وضم 8.. وعرضنا الأمر على المرشحين الأجانب 2 ساعة | الكرة المصرية
وداعا برشلونة.. بيرناردو سيلفا يؤكد بقائه مع مانشستر سيتي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد سداسية نوتنجهام.. هالاند: كان من المهم مواصلة ما فعلناه ضد كريستال بالاس 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الونش: نعد جمهور الزمالك بجميع البطولات.. والهلال أفضل بدنيا 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث