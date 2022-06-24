سبورتينج كاسل لـ في الجول: تعاقدنا مع مدرب إسباني للصعود للدوري الممتاز

أعلن سبورتينج كاسل تعيين الإسباني يوسو جونزاليس مديرا فنيا للفريق لمدة 4 سنوات.

وصرّح محمد وهبة نائب رئيس مجلس إدارة نادي سبورتينج كاسل لـ FilGoal.com قائلا: "لن ننظر على النتائج الأولية، هدفنا الآن التخطيط والاعتماد على الناشئين من أجل تحقيق نتائج جيدة في المستقبل".

وأضاف "تعاقدنا مع الإسباني يوسو جونزاليس بعقد يمتد لمدة ٤ سنوات لأننا نرغب في مشروع نحقق من خلاله الصعود للدوري الممتاز".

وأتم "هدفنا الاستفادة من خبرات المدرب الإسباني وتطوير المدربين لدينا، سيكون له محاضرات دائمة مع مدربي القطاع للاستفادة منه وإستكمال عمله في المستقبل".

وسيتم تقديم المدرب اليوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي في الخامسة مساء.

ويشارك سبورتينج كاسل في دوري القسم الثالث بمجموعة كفر الشيخ.

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