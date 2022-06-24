بعد 22 جولة.. تفاصيل 101 ركلة جزاء في الدوري المصري

خبر في الجول – جولة تفاوضية أخيرة تفصل انتقال بانون إلى قطر

المتحدة للإعلام تقرر رد قناتي الأهلي والزمالك للناديين

خبر في الجول – حسام حسن يمنح مرعي فرصة جديدة.. وتحذير للاعبي المصري

الشحات يخضع لجراحة ناجحة في الغضروف الداخلي للركبة

وكيله لـ في الجول: جاريدو وافق على تدريب المنتخب الأولمبي.. ننتظر تفعيل الاتفاق

جمال عبد الحميد: ما مر به الزمالك كان كفيلا بهبوطه.. لكنه في المقابل يتصدر الدوري

مواعيد مباريات الخميس 28 يوليو 2022 – الزمالك يصطدم بـ فيوتشر.. ومعركة بقاء

موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية