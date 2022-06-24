بعد 22 جولة.. تفاصيل 101 ركلة جزاء في الدوري المصري
الجمعة، 24 يونيو 2022 - 00:47
كتب : محمود حمدي
أسدل الستار على 22 جولة من منافسات الموسم الحالي للدوري المصري الممتاز.
195 مباراة شهدت احتساب 101 ركلة جزاء بمعدل 1.9 ركلة في المباراة الواحدة.
على غير المتوقع الأهلي والزمالك لم يتواجد الأهلي والزمالك في الصدارة بعد مرور 22 جولة.
لمعرفة تفاصيل 101 ركلة جزاء في الدوري المصري
الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز فيما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة ولكنه لعب 3 مباريات أقل.
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