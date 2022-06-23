في عيد ميلاده الـ50.. أبرز 10 محطات في مسيرة زيدان الكروية والتدريبية

الخميس، 23 يونيو 2022 - 18:01

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان

أتم زين الدين زيدان اليوم عامه الـ50. مسيرة ثرية وحافلة تدريبيا وكرويا.

أبرز 10 محطات في مسيرة زيدان.

زين الدين زيدان ريال مدريد فرنسا
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