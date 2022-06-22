مباشر الدوري المصري – الأهلي ضد غزل المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي وغزل المحلة التي تقام في ملعب WE السلام في الجولة 22 من الدوري المصري.

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