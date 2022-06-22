انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (1)-(2) الزمالك.. ثلاث نقاط للأبيض

يستضيف البنك الأهلي فريق الزمالك ضمن مباريات الجولة 22 من مسابقة الدوري المصري في المباراة المقرر إقامتها على ملعب المقاولون العرب.

ويحتل البنك الأهلي المركز السابع برصيد 30 نقطة بينما يتصدر الزمالك الترتيب بـ 45 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق86 جووول سيف الجزيري يسجل بصناعة يوسف أسامة

ق80 نزول يوسف أسامة وإسلام جابر بدلا من زيزو وعبد الله جمعة

ق73 مشاركة سيف جعفر بدلا من محمد طارق

ق72 جووول سيف الجزيري يسجل التعادل بتسديدة قوية من خارج منقطة الجزاء

ق71 تسديدة جديدة من شيكابالا وتألق الزنفلي

ق67 الزنفلي يتألق أمام شيكابالا

ق66 نزول معروف يوسف وأسامة فيصل بدلا من ناصر منسي ومحمد فتحي

ق64 نزول سيف الجزيري بدلا من أوباما

ق61 تسديدة ضعيفة من محمد هلال يتصدى لها عواد

ق55 جووول عاصم صلاح من ركلة جزاء على يسار عواد

ق53 بعد العودة إلى تقنية الفيديو، احتساب ركلة جزاء للبنك الأهلي

ق50 ركلة حرة للبنك الأهلي من خارج منطقة الجزاء

ق46 محمود شيكابالا يشارك بدلا من أوناجم

نهاية الشوط الأول

ق42 عرضية من يعقوبو ورأسية بامبو في الشباك الخارجية

ق41 أوباما ينفرد بالزنفلي ويهدر بغرابة بعد عرضية زيزو

ق25 هجمة مرتدة للزمالك وتمريرة من بنشرقي إلى زيزو الذي يسددها ويحولها الزنفلي لركنية

ق22 عرضية من أوناجم يحولها بنشرقي برأسية أعلى العارضة

ق16 هدف ملغي لكريم بامبو بعد مراوغة محمد عواد بسبب التسلل

ق13 أوناجم يهدر هدفا محققا برأسية من عرضية عبد الله جمعة ولكن بجوار القائم الأيمن

ق11 مراوغة من أشرف بنشرقي على الجانب الأيسر ولكن يشتتها ياسر إبراهيم إلى ركنية

ق6 تسديدة من أسامة إبراهيم لركلة حرة يحولها عواد لركنية

انطلاق المباراة