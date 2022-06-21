تقرير: يوفيتش يقترب من مغارة ريال مدريد والانتقال إلى إيطاليا

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 21:31

كتب : FilGoal

احتفال لوكا يوفيتش بهدفه في مرمى ريال سوسيداد

يبدو أن لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد سيكون أجدد الراحلين عن الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويمتد عقد اللاعب الصربي مع ريال مدريد حتى 2025 ولم يخض اللاعب أي مباراة أساسيا خلال الموسم الماضي.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن المفاوضات بين ريال مدريد وفيورنتينا واللاعب تسير في مسار جيد.

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وأضافت أن حالة من التفاؤل تسود النادي الإيطالي بعدما تلقى رفضا في البداية من جانب المرينجي ليرفع المبلغ.

ووفقا للصحيفة فالمبلغ يبدو مرضيا في الوقت الحالي لإدارة ريال مدريد في ظل رغبته في التخلي عن اللاعب.

وكان يوفيتش قد فقد مقعده الأساسي في تشكيل كارلو أنشيلوتي المدير الفني منذ قدومه على رأس الفريق بداية الموسم الماضي.

وشارك يوفيتش (24 عاما) خلال الموسم الماضي في 19 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 3 آخرين.

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