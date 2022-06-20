ديلي ميل: جيجز يترك منصبه كمدرب لمنتخب ويلز بسبب اتهامه بالاعتداء

قرر ريان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد السابق التخلي عن منصبه كمدير فني لمنتخب بلاده ويلز، وذلك بسبب التهم الموجهة إليه بالاعتداء على صديقته السابقة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن جيجز تنحى بشكل نهائي عن منصبه، بعدما قرر قبل عام ترك المنتخب بشكل مؤقت لحين الحكم في القضية.

يأتي ذلك قبل عدة شهور من مشاركة منتخب ويلز في كأس العالم لأول مرة منذ عام 1958.

وجاء قرار جيجز بالرحيل عن منتخب ويلز حتى لا يؤثر موقفه على وضع الفريق أثناء الاستعداد للمشاركة في كأس العالم.

وحتى الآن لا يزال جيجز مصمما على موقفه وأنه بريء من التهم الموجهة له، وذلك قبل الحكم النهائي في القضية المقرر له في شهر أغسطس المقبل.

وتقام جلسة الحكم النهائي في التهم الموجهة ضد جيجز يوم 8 أغسطس.

ويواجه جيجز تهمة التسبب في أذى جسدي لصديقته السابقة، واستخدام سوء السلوك ضدها. بالإضافة إلى الاعتداء على إمرأة في العشرينات من عمرها.

وكان جيجز تولى تدريب منتخب ويلز في 2018.

ويقع منتخب ويلز في المجموعة الثالثة رفقة إنجلترا والولايات المتحدة وإيران.

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